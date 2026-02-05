銀價狂飆逼出套利潮 央行緊急下架數萬套生肖幣

白銀價格急漲，意外讓中央銀行發行的生肖套幣出現套利空間。央行官員坦言，這是首度碰到類似情況，強調紀念套幣原意在於收藏與致贈，不樂見市場出現炒作與套利，因此在發現銷售異常後，已緊急啟動回收機制，避免價格失序。

官員指出，央行每年例行發行生肖紀念套幣，當年度新品由台灣銀行公開販售，若有剩餘庫存，則送回央行，再委由中華郵政協助銷售。過去金銀價格波動有限，銷售狀況相對平穩，但這一波國際銀價飆升，打破長年慣例。

回顧貴金屬走勢，黃金與白銀自去年起上演大行情。2024年白銀每盎司仍低於30美元，到了2025年卻大幅飆漲，全年漲幅約140%，今年1月甚至一度衝破120美元整數關卡，隨後雖拉回，但目前仍在約87美元高檔震盪。銀價劇烈波動，使部分以銀為主要材質的紀念幣，出現金屬價值高於官方售價的情況。

央行官員透露，去年12月中旬發現郵局通路的生肖套幣銷量異常放大，明顯偏離以往節奏，研判與套利動機有關，隨即通知中華郵政全面下架，並回收庫存，數量達數萬套，後續已送回中央印製廠，將作為未來鑄幣原料使用。

央行表示，未來新發行紀念套幣的定價，將更緊密連動國際銀價走勢，降低價格倒掛再度出現的機率。