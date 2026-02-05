快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

年前換新鈔在即 過年紅包包更大？2000元新鈔詢問度激增

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行下周啟動換新鈔，因去年台股表現亮眼，民眾包紅包傾向大手筆，使得近來2000元新鈔詢問度激增。圖／本報系資料照片
央行下周啟動換新鈔，因去年台股表現亮眼，民眾包紅包傾向大手筆，使得近來2000元新鈔詢問度激增。圖／本報系資料照片

農曆馬年春節進入倒數，中央銀行下周一（2月9日）啟動換新鈔作業，但銀行近期已提前感受到年節現金需求升溫，尤其過去使用率不高的2000元鈔票，今年詢問度明顯攀升。公股行庫主管指出，最近接到不少民眾詢問是否能多換一些2000元新鈔，擔心數量有限，打算一開放就提早到場排隊。

去年資本市場表現亮眼，2025年台股加權指數全年大漲近三成，2026年不僅持續創高，更衝上30000點，不少投資人帳面資產明顯增加。行庫主管指出，股市上漲帶來的「財富效果」，可能讓民眾對過年紅包的心理預期同步提高，從以往以千元鈔為主，延伸到考慮使用2000元鈔票，「紅包包大包」的想法，提前反映在換新鈔的行為上。

特別的是，2000元鈔票本來就屬於流通量相對較低的面額，平時使用習慣不普遍，銀行庫存也有限。近期在社群平台上，已可見不少民眾分享「今年想多換點2000元新鈔」的經驗，也有人提醒，由於數量不多，若有需求最好提早規劃、避免臨時撲空。

央行公告自2月9日至2月13日，為期五個工作天，期間內，可至台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及中華郵政等8家金融機構的指定兌鈔分行或指定兌鈔郵局兌換。今年仍延續往年作法，100元鈔票每人限兌100張（1萬元）；500元、1000元及2000元鈔票則不設統一限額，但實際可兌換數量須視各分行庫存情況而定，並非民眾想換多少就一定換得到。

在換新鈔需求提前湧現下，若想到ATM兌換，台銀全台多數機台都有新鈔。另外台新銀行今年配合央行規劃，在百貨商場、量販通路等人流密集據點提供24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾在採買年貨、走春逛街時，也能同步完成新鈔準備。

彰化銀行 換新鈔 紅包
