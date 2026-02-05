台新Richart年終放大術！美元定存最高6%

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資產配置與風險分散的重要選擇。看準市場需求，數位帳戶龍頭台新Richart數位銀行於馬年推出誠意滿滿的「新春美元優惠大禮包」，最高可享6%年利率，讓小資族有效放大年終獎金。

台新Richart分享，近年美元定存已成為年輕客群配置資產的重要工具，且短天期需求明顯強勁。即日起至2026年4月1日，特別推出美元新資金定存優利方案，包含3個月期最高4.8%、1個月期最高6%年利率；透過他行匯入Richart帳戶，或使用Richart APP換匯皆可承作。此外，更限時限量提供他行或海外美元匯入，單筆收款滿2,000美元，享最高200元回饋（需領券），協助小資族利息最大化、費用最小化，創造更高理財效益。

不同天期的美元定存適合不同客群，台新Richart透過多元天期與高利優勢，協助客戶迅速達成理財目標。以最受客戶青睞的1個月期美元定存6.0%優利方案為例，若存滿10,000美元，期滿可領約新臺幣1,550元利息，適合需短期資金靈活調度、快速創造收益的需求；本次同步「升息」的3個月期美元定存，利率由原先4.0%調升至4.8%，同樣以存滿10,000美元試算，期滿可領約新臺幣3,720元利息，更適合穩健布局美元資產的客戶。兩種方案可依客戶資產配置彈性搭配、同時承作，且每人皆無承作額度上限。

尚未開立台新Richart數位銀行的民眾注意！現在開戶在流程中輸入專屬代碼「2026RICHART」，並完成首次登入Richart APP，即可獲得200元用戶禮，另享優利子帳戶新臺幣10萬元內3.5%超高活儲利率。

定存 台新
