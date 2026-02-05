春節連假金融服務不打烊 金管會強化資安與防詐應變

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

農曆春節將至，金融監督管理委員會表示，今年春節連續假期長達9天，為因應民眾與企業在提領現金、刷卡消費、保險諮詢及海外證券、期貨投資等金融服務需求，並提升防範詐騙意識，金管會已督導金融機構啟動多項配套，確保春節期間金融服務穩定順暢運作。

金管會指出，春節期間各金融機構將維持電子銀行、ATM、信用卡及電子支付等系統正常運作，並提供24小時客服專線，投資海外證券及保險業務諮詢亦不中斷。考量假期前後資金調度與支付需求增加，金管會要求金融機構事前確保系統資源充足，並預先提存足夠跨行業務基金，以避免交易失敗情形發生。

針對跨國金融需求，金管會也提醒民眾，如於春節期間有跨國匯款或外匯市場交易需求，宜事先與往來金融機構洽詢，以利順利取得相關服務。

資安防護方面，金管會要求各金融機構於連假前完成資安設備檢視，確保系統異常可即時告警，並強化假期前、中、後的資訊安全防護措施，包括原則禁止遠端連線、加強監控與驗證機制，並依金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）提供的情資，落實資安修補與聯防通報。另要求業者於連假結束前進行系統測試，並於開工首日提前到班，確保系統正常運作。

防詐方面，金管會要求金融機構持續宣導春節期間提高防詐意識，提醒民眾妥善保管金融帳戶資料，並於網路及行動銀行轉帳介面加註防詐警語，同時強化異常帳戶監控，以提升攔阻成效。

此外，金管會已成立應變小組，假期間持續蒐集國內外情資，並與金融機構保持聯繫，確保重大事件可即時應處。金管會也呼籲民眾，過年前應妥善規劃資金運用，並提高警覺防範詐騙，安心過好年。

