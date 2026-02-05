加密貨幣投資不踩雷！「果殼」林紘宇律師提醒這三類風險要小心

即將迎來農曆新年，許多人可能會規劃將年終獎金、紅包用於理財，或是做資產的配置與規劃，但在分享資訊的同時千萬要小心，不要成為詐騙集團的共犯，或是誤踩法律紅線。幣圈律師「果殼」林紘宇於2月1日受邀出席XREX交易所旗下區塊鏈金融教育學院XREX Academy成立兩週年活動，並以「談投資行為中的法律合規與風險邊界」為題發表短講，分享了三個大眾常碰到且容易誤觸的投資風險。

風險一：社群分享詐騙平台可能成為「共犯」

在網路社群活躍的時代，許多人為了想賺取抽成返佣，會在社群上分享交易所、投資產品等資訊，林紘宇提醒，一但該平台或產品涉及詐騙，參與推廣的民眾，有極高的風險會被認定為共犯。「詐騙集團的犯罪計畫，極可能在法律上被視為你的計畫。」他強調，即便民眾自認僅是分享資訊，但在檢調眼中，這些推薦行為可能被視為招攬受害者的「預備行為」，進而背負法律責任。

林紘宇舉例，過去曾有民眾在群組中，分享比特幣機台（BTM）位置資訊，後續有民眾透過該機台購買慘遭詐騙，分享資訊的用戶遭視為潛在共犯。

近年詐騙氾濫，根據內政部打詐儀表板數據，光是2026年一月，因詐騙產生的財務損失就高達70億元，檢調也以更嚴厲的手法打詐。林紘宇提醒一旦涉案，民眾的銀行帳戶將可能面臨告誡甚至長期凍結。

此外，根據最新《洗錢防制法》規定，任何提供虛擬資產服務的業者都必須向金管會完成登記，若創作者或行銷人員推廣未登記的境平台，可能被視為非法招攬的「幫助犯」。

因此面對來路不明的訊息、產品，最好的自保之道就是「不碰、不傳、不推廣」，別為了一時的利潤或熱心，賠上自己的清白與金融信用。

風險二：分不清楚「投資建議」與「知識分享」界線

許多人都會在自媒體或社群上，分享金融知識或是自己的交易經驗，但「知識分享」與「投資推介」的界線必須拿捏清楚，否則也可能面臨法律風險。

林紘宇指出，區分「知識經驗分享」與「非法投顧」的關鍵在於「標的屬性」與「利潤連結」。介紹比特幣（Bitcoin，BTC）屬「商品知識分享」，風險較低；但若涉及合約交易、帶單、報點位或抽成，且分享者不具備相關金融執照，就可能觸犯《證券投資信託及顧問法》。

林紘宇提醒，雖有言論自由，民眾及創作者仍應小心在「推薦合約交易」、「帶單」等行為，以免創作者的社群帳號被系統判定為「投資詐騙」而遭到凍結，屆時不僅損及個人名譽，更需耗費大量法律與行政成本才能恢復身分。

風險三：洗錢防制法下的「地下通匯」風險

最後，林紘宇提醒，民眾應該要避免私下換幣，根據《洗錢防制法》第六條，若個人幫不認識的人、甚至是「朋友的朋友」進行換幣，賺取1%至3%的利潤，就可能被認定為「提供虛擬資產服務」正犯，面臨兩年以下有期徒刑。千萬不可抱持「只有一次性沒關係」的僥倖心理。

XREX Academy於2026年2月1日舉辦首場校友嘉年華，人稱「寶博士」的科技立委葛如鈞、幣圈律師「果殼」林紘宇，以及 XREX集團兩位創辦人黃耀文與蕭滙宗，都現身與XREX Academy學員互動。XREX Academy是XREX交易所旗下的金融教育專案。XREX交易所是台灣完成金管會洗錢防制登記的八家虛擬資產服務商（VASP）之一。過去兩年，XREX Academy已經培育超過65屆逾千名學員，並舉辦超過18場企業專班。

台灣的虛擬通貨產業，已經正式進入監管時代，《虛擬資產服務法草案》已於2025年6月27日報送行政院，最快今年有機會通過三讀，民眾的投資安全與風險獲得更多的保障，產業也更有可依循的發展方向。