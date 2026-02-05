產險業首張外溢保單上線 這家產險獨推「微電腦瓦斯表附加條款」

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為積極響應政府政策，推動普惠金融與社會共好，新安東京海上產險領先業界，導入防災科技推出產險業首張「外溢保單」機制的「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」。凡新投保或續保住宅火災保險任一主險，並安裝具自動遮斷功能之微電腦瓦斯表並投保本附加條款，即可享有住宅火災保險保費折減10%優惠，具體實踐金融業回饋社會、提升強化民眾風險韌性。

根據內政部消防署2025年最新統計，全台因瓦斯漏氣或爆炸事故所引發火災逾80起致造成重大財損及傷亡，凸顯居家安全防護之急迫性。

新安東京海上產險表示，截至2025年底全台住宅火險平均投保率仍不到四成。公司響應政府推動居家安全升級與智慧防災政策，將風險管理從事後補償推進至事前預防。此次推出的微電腦瓦斯表附加條款，正是結合政策導向與保險創新，鼓勵民眾安裝安全裝置，從源頭降低瓦斯事故風險，期待透過保險與科技的融合，引領產險業從傳統理賠補償，轉向積極參與社會風險治理，不僅提升每家每戶的安全韌性，更進一步落實公共安全與社會永續目標。

此外，考量民眾不同的商品需求，彈性選擇投保新安東京海上產物住宅火災及地震基本保險、住宅火災及地震綜合保險、居家綜合保險或住宅火災及日常生活責任綜合保險等任一主險後，皆可附加投保「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」，投保時僅需檢附天然氣帳單影本證明已安裝微電腦瓦斯表，核保通過後保費立即折減，續保時亦自動適用，無需重新申請約定。

新安東京海上產險另強調，相較於傳統瓦斯表，微電腦瓦斯表是更安全且具有主動遮斷功能的智慧型瓦斯計量裝置，當監測到大量氣體外洩、長時間使用及發生5級以上地震的異常狀況時，即會自動遮斷瓦斯避免氣爆引發火災事故，可說是提升居家安全的關鍵防護設備。此外，新安東京海上產險亦提醒民眾，冬天時家中瓦斯使用量隨之大增，平日就要保持良好通風、定期檢查瓦斯管線，多一份用心就能多一份安全。

保險 火災 產險
