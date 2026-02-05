三大外商壽險董總看今年展望 新契約保費加「馬」力最高成長20%

壽險業在2025年新契約保費重返兆元大關，創下2022年來新高，而今年受惠美國聯準會（Fed）降息，加上壽險業者紛紛擴大美元保單銷售，有助於平衡業者資產負債結構，三大外商壽險董總紛紛看好今年整體業界新契約保費能夠加「馬」力，持續穩定成長。

據壽險公會統計，2025年壽險業全年度累計總保費收入為2兆6,239.58億元，年增7.5％，其中新契約保費收入共1兆74.42億元，年增19.7％，美元利變型保單與投資型保單是整體壽險業主力銷售商品。而保發中心則預估，2026年在分紅商品持續熱賣，以及利變型壽險與投資型商品的需求增加情況下，新契約保費收入成長率應落在0%到10%間。

對此，三家外商壽險紛紛看好今年整體業界新契約保費能夠持續穩定成長。保誠人壽總經理王慰慈4日以8個字形容今年整體業界表現，即「展望正面，預期成長」，看好持續成長。同時壽險公司近年也有不少創新的商品，主管機關更是大力支持，王慰慈舉例，這次保誠人壽攜手交通運輸界龍頭55688台灣大車隊，推出業界首創「訂閱式」投保計程車搭乘隨身險業務，與主管機關溝通順暢，核准也相當迅速，也期盼未來能有各項創新服務持續開放。

友邦人壽總經理侯文成分析，預期全球投資市場今年表現良好，尤其台灣不管是在各國關稅、半導體AI等相關議題，都處於較有利的狀態，在此背景之下，看好今年壽險業新契約保費持續成長，幅度約落在成長10至20%，當市場蓬勃發展，對於友邦人壽今年展望亦正面看待。

侯文成表示，投資型商品表現應會優於利變型商品與分紅商品，主要是因為投資市場表現亮眼，而分紅保單則受惠於越來越多同業推出商品，使得市場相對活絡，利變型商品表現則穩健成長，宣告利率目前最高為4.35%，市場靜待新任聯準會主席上任，預估上半年應不會有下降趨勢。但他也提醒，壽險公司應持續留意現金流、解約潮等議題，同時使資產跟風險匹配，才能穩定成長。

展望今年，安達人壽董事長李崇言指出，安達人壽將持續深耕台灣、懷抱雄心壯志然後默默的做，未來將繼續擴張，雖未公布目標，但看好今年安達人壽新契約保費持續成長；以整體壽險業來看，若大環境持續良好的情況下，還是會向上發展，加上主管機關的支持，今年保費成長可期。而她也認為，「外溢+運動」是未來趨勢。