壽險業看美債波動 衝擊有限

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

美國聯準會（Fed）新任主席人選華許（Kevin Warsh）獲川普提名後，全球股市震盪加劇，有外資認為若華許接任Fed主席，將使美債殖利率波動更大，在市場不確定性升溫之際，擁有21兆海外債券投資部位的壽險業債券投資布局備受關注。壽險業者透露，美國公債在其固定收益投資組合中占比甚低，因此美債波動對整體投資影響有限。

根據金管會最新統計，壽險業整體國內外債券投資金額約有21兆7,118億元，占整體投資部位約64.6%，其中又以國外債券為主。即使壽險業者海外債券占比高，但主要投資標的為公司債而非美國公債。

國泰人壽表示，國壽長期以來固定收益資產投資以投資等級債券為主，產品分布以公司債為大宗，其次為新興市場債，美國公債投資占比甚低。對於固收資產投資，國壽主要著重布建優質且長期之債券以提升穩定收益，視金融市場環境機動進行調整。

美國公債 壽險業
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

聯準會溝通將減量？華許沉默登場 專家指「少說話」利弊並存

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

相關新聞

國銀放款六核心產業達標 去年12月「臨門一腳」回升282億元

金管會公布，2025年底國銀對六大核心產業放款餘額達8兆2,869億元，12月單月回升282億元，終結連三個月下滑，推升...

國泰世華銀發言人 傅伯昇接任

國泰金控昨（4）日公告人事異動，涵蓋子公司國泰世華銀行發言人與財務主管，以及國泰金控總稽核職務，其中，重磅消息為國泰世華...

法巴、彰銀進駐高雄專區 瞄準高資產客戶商機 財管競爭升溫

高雄資產管理專區再添新兵。金管會昨（4）日宣布，核准法國巴黎銀行與彰化銀行進駐高雄專區，成為最新加入試辦行列的兩家銀行。...

央行戰外資 台幣震盪1.36角

台股昨（4）日開低走高，終場續漲近百點，新台幣走勢則不同調。

網傳新鈔樣式 央行搖頭

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題，日前已擬訂12項面額主題，並開放全民票選。

三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

壽險業在2025年新契約保費重返兆元大關，創下2022年來新高，而今年受惠美國聯準會（Fed）降息，加上壽險業者紛紛擴大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。