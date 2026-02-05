壽險業看美債波動 衝擊有限

美國聯準會（Fed）新任主席人選華許（Kevin Warsh）獲川普提名後，全球股市震盪加劇，有外資認為若華許接任Fed主席，將使美債殖利率波動更大，在市場不確定性升溫之際，擁有21兆海外債券投資部位的壽險業債券投資布局備受關注。壽險業者透露，美國公債在其固定收益投資組合中占比甚低，因此美債波動對整體投資影響有限。

根據金管會最新統計，壽險業整體國內外債券投資金額約有21兆7,118億元，占整體投資部位約64.6%，其中又以國外債券為主。即使壽險業者海外債券占比高，但主要投資標的為公司債而非美國公債。

國泰人壽表示，國壽長期以來固定收益資產投資以投資等級債券為主，產品分布以公司債為大宗，其次為新興市場債，美國公債投資占比甚低。對於固收資產投資，國壽主要著重布建優質且長期之債券以提升穩定收益，視金融市場環境機動進行調整。