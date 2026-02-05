聽新聞
0:00 / 0:00

壽險投資股房添新動能 匯率會計新制有望帶動資金回流

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
壽險匯率會計迎來新調整，讓壽險業者的財報受到匯市波動影響變小，外界關注這將如何影響壽險業的投資資金配比。記者林伯東／攝影
壽險匯率會計迎來新調整，讓壽險業者的財報受到匯市波動影響變小，外界關注這將如何影響壽險業的投資資金配比。記者林伯東／攝影

壽險匯率會計迎來新調整，讓壽險業者的財報受到匯市波動影響變小，外界關注這將如何影響壽險業的投資資金配比，多家壽險公司透露，即使能節省外匯避險成本，也不會因此加大海外投資比重，而是以固定收益為主軸，並逐步增持國內股票、公共建設、放款和不動產等優質標的。業內人士分析，這波資金回流不僅能有效改善幣別錯配問題，更可望為國內股市和不動產市場注入新動能。

從結構面來看，由於公共建設、不動產和放款等投資標的多屬長期、穩定的現金流型態，與壽險負債特性高度契合。國泰人壽指出，會計外匯評價新制上路後，國壽將關注強化財務體質與資本韌性，考量到今年正式接軌IFRS 17，持續優化資產負債管理的重要性升高。為了改善幣別錯配的情形，今年國壽預計將增進國內投資，積極搜尋並布建包含股票、公共建設、放款和不動產等優質投資機會。

同樣要增加股市布局的還有新光人壽，新壽指出，適用會計新制後，外匯避險支出可望減少，由於目前海外股票配置比重極低，相關資金將彈性配置於股市，掌握趨勢布局優質個股，為股東權益帶來正向貢獻。

從整體資產配置的角度來看，富邦人壽指出，資產配置仍須配合壽險長期負債特性，原則上以固定收益投資為主，搭配適度的變動收益投資，策略上仍需兼顧資產負債管理（ALM）及公司最大實質利益。凱基人壽亦表示，原則上，整體配置仍依ALM原則進行。

業內人士指出，幣別和存續期間的匹配性是壽險業者需調整的方向，否則會影響公司的財務盈餘和債務清償情形，而這不外乎是透過海外資金逐步回流台灣，或是發行相對應的外幣保單（如美元保單）來因應。

根據金管會統計顯示，截至去年11月底，壽險業國外投資（含國際板債券及外幣保單）金額達22兆6,995億元，占整體投資資金比重67.5%；若不含外幣保單，國外投資金額為15兆3,959億元，占比45.8%，其中，國外股票僅5,804億元，占比1.7%。相較之下，國內股票投資金額為2兆460億元，占比6.1%，國內不動產（含在建工程及預付房地款）達1兆5,533億元，占比4.6%。

壽險業 股票
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

臨門一腳才達標…2025年國銀六大產業放款驚險過關 靠誰撐場？

法拍車比土地還貴！嘉義分署2月拍賣 8組人馬搶標日產轎車

彰化永靖鄉送春聯 預告兩大公共建設春節後有好消息

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

相關新聞

國銀放款六核心產業達標 去年12月「臨門一腳」回升282億元

金管會公布，2025年底國銀對六大核心產業放款餘額達8兆2,869億元，12月單月回升282億元，終結連三個月下滑，推升...

國泰世華銀發言人 傅伯昇接任

國泰金控昨（4）日公告人事異動，涵蓋子公司國泰世華銀行發言人與財務主管，以及國泰金控總稽核職務，其中，重磅消息為國泰世華...

法巴、彰銀進駐高雄專區 瞄準高資產客戶商機 財管競爭升溫

高雄資產管理專區再添新兵。金管會昨（4）日宣布，核准法國巴黎銀行與彰化銀行進駐高雄專區，成為最新加入試辦行列的兩家銀行。...

央行戰外資 台幣震盪1.36角

台股昨（4）日開低走高，終場續漲近百點，新台幣走勢則不同調。

網傳新鈔樣式 央行搖頭

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題，日前已擬訂12項面額主題，並開放全民票選。

三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

壽險業在2025年新契約保費重返兆元大關，創下2022年來新高，而今年受惠美國聯準會（Fed）降息，加上壽險業者紛紛擴大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。