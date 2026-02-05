壽險投資股房添新動能 匯率會計新制有望帶動資金回流

壽險匯率會計迎來新調整，讓壽險業者的財報受到匯市波動影響變小，外界關注這將如何影響壽險業的投資資金配比，多家壽險公司透露，即使能節省外匯避險成本，也不會因此加大海外投資比重，而是以固定收益為主軸，並逐步增持國內股票、公共建設、放款和不動產等優質標的。業內人士分析，這波資金回流不僅能有效改善幣別錯配問題，更可望為國內股市和不動產市場注入新動能。

從結構面來看，由於公共建設、不動產和放款等投資標的多屬長期、穩定的現金流型態，與壽險負債特性高度契合。國泰人壽指出，會計外匯評價新制上路後，國壽將關注強化財務體質與資本韌性，考量到今年正式接軌IFRS 17，持續優化資產負債管理的重要性升高。為了改善幣別錯配的情形，今年國壽預計將增進國內投資，積極搜尋並布建包含股票、公共建設、放款和不動產等優質投資機會。

同樣要增加股市布局的還有新光人壽，新壽指出，適用會計新制後，外匯避險支出可望減少，由於目前海外股票配置比重極低，相關資金將彈性配置於股市，掌握趨勢布局優質個股，為股東權益帶來正向貢獻。

從整體資產配置的角度來看，富邦人壽指出，資產配置仍須配合壽險長期負債特性，原則上以固定收益投資為主，搭配適度的變動收益投資，策略上仍需兼顧資產負債管理（ALM）及公司最大實質利益。凱基人壽亦表示，原則上，整體配置仍依ALM原則進行。

業內人士指出，幣別和存續期間的匹配性是壽險業者需調整的方向，否則會影響公司的財務盈餘和債務清償情形，而這不外乎是透過海外資金逐步回流台灣，或是發行相對應的外幣保單（如美元保單）來因應。

根據金管會統計顯示，截至去年11月底，壽險業國外投資（含國際板債券及外幣保單）金額達22兆6,995億元，占整體投資資金比重67.5%；若不含外幣保單，國外投資金額為15兆3,959億元，占比45.8%，其中，國外股票僅5,804億元，占比1.7%。相較之下，國內股票投資金額為2兆460億元，占比6.1%，國內不動產（含在建工程及預付房地款）達1兆5,533億元，占比4.6%。