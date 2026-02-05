2025年微型保單收入年成長11%

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險提供經濟弱勢者或特定弱勢身分者基本的人身保險保障，為完善我國普惠金融指標體系，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，2025年的微型保單保費目標也較2024年成長約11%，達到1億3,347萬元。據統計，2025年整體壽險在微型保險的達成率101.31%，順利達標，整體有效契約人數，達到69.6萬人。

壽險公司設定2025年要完成1億3,347萬元微型保單保費目標，據壽險公會統計，2025年微型保險有效契約人數達69.6萬人，件數達3.9萬件，總保額2,078億元，總保費收入1億3,523萬元，總達成率101.31%，順利達標。

進一步觀察微型保險壽險業目標達成率，15家公司設定今年要完成1億3,347萬元微型保單保費目標，2025年達成率超過100%的壽險公司共有八家，凱基人壽以達成率215.07%排在第一，其他包含中華郵政達成率122.14%、遠雄人壽109.44%、元大人壽105.78%、台灣人壽105.7%、南山人壽104.19%、全球人壽103.26%、新光人壽102.42%皆順利完成2025年目標。

以微型保險有效契約人數來看，2025年國泰人壽以17萬人占最多、提供約557.2億元的保障，之後依序為南山人壽約有11.6萬人、保額約348.4億元，凱基人壽則有9.9萬人、保額達298億元。