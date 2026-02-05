2025年微型保單收入年成長11%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險提供經濟弱勢者或特定弱勢身分者基本的人身保險保障，為完善我國普惠金融指標體系，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，2025年的微型保單保費目標也較2024年成長約11%，達到1億3,347萬元。據統計，2025年整體壽險在微型保險的達成率101.31%，順利達標，整體有效契約人數，達到69.6萬人。

壽險公司設定2025年要完成1億3,347萬元微型保單保費目標，據壽險公會統計，2025年微型保險有效契約人數達69.6萬人，件數達3.9萬件，總保額2,078億元，總保費收入1億3,523萬元，總達成率101.31%，順利達標。

進一步觀察微型保險壽險業目標達成率，15家公司設定今年要完成1億3,347萬元微型保單保費目標，2025年達成率超過100%的壽險公司共有八家，凱基人壽以達成率215.07%排在第一，其他包含中華郵政達成率122.14%、遠雄人壽109.44%、元大人壽105.78%、台灣人壽105.7%、南山人壽104.19%、全球人壽103.26%、新光人壽102.42%皆順利完成2025年目標。

以微型保險有效契約人數來看，2025年國泰人壽以17萬人占最多、提供約557.2億元的保障，之後依序為南山人壽約有11.6萬人、保額約348.4億元，凱基人壽則有9.9萬人、保額達298億元。

保險 保費
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

009816掛牌 打包台股50強

終等到台股首檔「不配息再投入」！柴鼠兄弟：009816一開始就頂規經保費優惠

六大壽險2月新約保費表現有望優於去年同期

勞保風險指標2／保費有壓力 連八年入不敷出

相關新聞

國銀放款六核心產業達標 去年12月「臨門一腳」回升282億元

金管會公布，2025年底國銀對六大核心產業放款餘額達8兆2,869億元，12月單月回升282億元，終結連三個月下滑，推升...

國泰世華銀發言人 傅伯昇接任

國泰金控昨（4）日公告人事異動，涵蓋子公司國泰世華銀行發言人與財務主管，以及國泰金控總稽核職務，其中，重磅消息為國泰世華...

法巴、彰銀進駐高雄專區 瞄準高資產客戶商機 財管競爭升溫

高雄資產管理專區再添新兵。金管會昨（4）日宣布，核准法國巴黎銀行與彰化銀行進駐高雄專區，成為最新加入試辦行列的兩家銀行。...

央行戰外資 台幣震盪1.36角

台股昨（4）日開低走高，終場續漲近百點，新台幣走勢則不同調。

網傳新鈔樣式 央行搖頭

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題，日前已擬訂12項面額主題，並開放全民票選。

三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

壽險業在2025年新契約保費重返兆元大關，創下2022年來新高，而今年受惠美國聯準會（Fed）降息，加上壽險業者紛紛擴大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。