三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業在2025年新契約保費重返兆元大關，創下2022年來新高，而今年受惠美國聯準會（Fed）降息，加上壽險業者紛紛擴大美元保單銷售，有助於平衡業者資產負債結構，三大外商壽險董總紛紛看好今年整體業界新契約保費能夠加「馬」力，持續穩定成長，幅度落在10至20%。

據壽險公會統計，2025年壽險業全年度累計總保費收入為2兆6,239.58億元，年增7.5％，其中新契約保費收入共1兆74.42億元，年增19.7％，美元利變型保單與投資型保單是整體壽險業主力銷售商品。而保發中心則預估，2026年在分紅商品持續熱賣，以及利變型壽險與投資型商品的需求增加情況下，新契約保費收入成長率應落在0%到10%間。

對此，三家外商壽險紛紛看好今年整體業界新契約保費能夠持續穩定成長。保誠人壽總經理王慰慈昨（4）日以八個字形容今年整體業界表現，即「展望正面，預期成長」，看好持續成長。

友邦人壽總經理侯文成分析，預期全球投資市場今年表現良好，尤其台灣不管是在各國關稅、半導體AI等相關議題，都處於較有利的狀態。

展望今年，安達人壽董事長李崇言看好今年安達人壽新契約保費持續成長；以整體壽險業來看，若大環境持續良好的情況下，還是會向上發展。

保費 總經 達人
