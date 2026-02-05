網傳新鈔樣式 央行搖頭

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題，日前已擬訂12項面額主題，並開放全民票選。

但近日網路上卻流傳多張圖片宣稱是「2026年新版鈔票樣式」，對此，中央銀行昨（4）日火速對外發布聲明，強調只開放票選主題，並沒有任何相關的設計圖案。

針對近日網路上流傳多張宣稱為新版新台幣鈔券的圖案，央行表示，非本行所發布，為免誤導，特此澄清。

央行說明，今年1月27日啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動是以文字方式說明12項面額主題選項構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳的相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中的內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行官員也指出，根據台灣事實查核中心的查核報告，網路所流傳的圖片有極高機率為AI生成，央行目前仍持續進行鈔券面額主題的票選活動，並沒有任何相關的設計圖案。

央行強調，後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布的公告為準，避免轉傳未經查證的訊息，共同維護資訊正確性。

另外，央行也表示，有關「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日下午5時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。待票選活動結束後，也將對外公布投票結果的票選排序。

