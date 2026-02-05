央行戰外資 台幣震盪1.36角

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
新台幣昨日盤中高低差來到1.36角，央行適度進場調節，終場收在31.577元、貶0.7分。聯合報系資料照
台股昨（4）日開低走高，終場續漲近百點，新台幣走勢則不同調。

新台幣兌美元匯率昨日一度回貶至31.6元上方，但午盤後過後，外資加大匯入力道，新台幣一度逼近31.5元整數大關，盤中高低差來到1.36角，隨著主要亞幣偏弱，央行也適度進場調節，終場由紅翻黑，收在31.577元、貶0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額19.485億美元。

台股昨日上漲94點，收在32,289點，三大法人合計買超157億元。

其中，外資續買超120億元。新台幣兌美元昨日以31.6元開出，隨著台股早盤走弱，匯價也呈現貶勢，一度最低下探31.639元。

隨著台股盤中由黑翻紅、外資在午盤後增加匯入力道、出口商續拋匯，帶動台幣在午盤後由貶轉升，一度升至31.503元，逼近31.5元大關，由於高低價差來到1.36角，為避免匯價過度震盪，央行在接近尾盤也進場調節，終場收在31.577元，小貶0.7分。

匯銀人士指出，近日新台幣盤勢明顯仍以外資、投信進出為主，外資雖然在集中市場買超，但在匯市表現仍有買有賣，呈現雙向操作，另一方面，出口商往往在農曆年前拋匯需求升溫，使得市場呈現買賣拉鋸。

在亞洲主要貨幣部分，近期日本首相高市早苗提到日圓疲軟「有利出口」，此話一出，使日圓走貶且已跌破156價位。

根據央行統計，截至昨日下午4時，美元指數小跌0.02%，日圓及韓元則同步貶值0.65%，雙雙位列單日最弱亞幣，星元貶值0.15%、台幣貶值0.02%、人民幣也微幅貶值0.01%。

若以今年來看，截至昨日為止，美元指數下跌0.96%，主要亞幣升多於貶，不過新台幣與競爭對手韓元，則是同步貶值，其中新台幣貶值0.44%，韓元則貶0.38%，為今年以來亞幣最弱前二名。

台幣 外資 台股
