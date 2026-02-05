國泰世華銀發言人 傅伯昇接任

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）昨（4）日公告人事異動，涵蓋子公司國泰世華銀行發言人與財務主管，以及國泰金控總稽核職務，其中，重磅消息為國泰世華銀行發言人由資深副總張經理，改為副總傅伯昇接任，相關異動於今日生效。國泰金控表示，除了金控的總稽核之外，其餘異動皆屬於年度例行性的組織調整。

國泰世華銀行原發言人為國泰世華銀行資深副總經理張經理，因職務調整，經董事會決議後，改由副總經理傅伯昇接任發言人。傅伯昇現任國泰世華私人銀行執行長，在職務異動之後，私人銀行執行長一職仍舊由傅伯昇擔任，據了解，今年該職位應不會有變動。

傳伯昇畢業於紐西蘭維多利亞大學財務金融碩士，在國泰集團工作資歷逾18年，專注於高資產客戶服務與跨國布局，具備證券投資、海外固定收益與家族資產配置等專業背景，長期深耕金融投資領域，近年主要負責高資產業務相關領域，尤其在金管會推動亞洲資產管理中心後，傅伯昇多次於記者會等公開場合受訪，對於高端財富管理業務有高度掌握。

在擔任國泰世華發言人與國泰世華私人銀行執行長之前，傅伯昇於集團事業體經多方歷練，2018年進入銀行前，曾任職於國泰人壽，後又轉任至國泰健康管理公司擔任總經理，顯示其於集團內累積完整的管理與營運經驗。

此外，國泰世華銀行財務主管亦進行調整，由副總經理黃立緯接任，異動同樣於2月5日生效。

國泰金控也公告總稽核異動事宜，原任總稽核的副總經理楊鴻彰因屆齡退休，將由副總經理李素珠接任。相關人事異動須須經由金管會審查通過後正式生效；在金管會核准前，自2月13日起將由李素珠代理總稽核職務，李素珠原為國泰世華銀行的總稽核，將調任為國泰金控總稽核。

總經 發言人 資產配置
相關新聞

國銀放款六核心產業達標 去年12月「臨門一腳」回升282億元

金管會公布，2025年底國銀對六大核心產業放款餘額達8兆2,869億元，12月單月回升282億元，終結連三個月下滑，推升...

國泰金控昨（4）日公告人事異動，涵蓋子公司國泰世華銀行發言人與財務主管，以及國泰金控總稽核職務，其中，重磅消息為國泰世華...

法巴、彰銀進駐高雄專區 瞄準高資產客戶商機 財管競爭升溫

高雄資產管理專區再添新兵。金管會昨（4）日宣布，核准法國巴黎銀行與彰化銀行進駐高雄專區，成為最新加入試辦行列的兩家銀行。...

央行戰外資 台幣震盪1.36角

台股昨（4）日開低走高，終場續漲近百點，新台幣走勢則不同調。

網傳新鈔樣式 央行搖頭

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題，日前已擬訂12項面額主題，並開放全民票選。

三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

壽險業在2025年新契約保費重返兆元大關，創下2022年來新高，而今年受惠美國聯準會（Fed）降息，加上壽險業者紛紛擴大...

