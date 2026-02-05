國泰世華銀發言人 傅伯昇接任

國泰金控（2882）昨（4）日公告人事異動，涵蓋子公司國泰世華銀行發言人與財務主管，以及國泰金控總稽核職務，其中，重磅消息為國泰世華銀行發言人由資深副總張經理，改為副總傅伯昇接任，相關異動於今日生效。國泰金控表示，除了金控的總稽核之外，其餘異動皆屬於年度例行性的組織調整。

國泰世華銀行原發言人為國泰世華銀行資深副總經理張經理，因職務調整，經董事會決議後，改由副總經理傅伯昇接任發言人。傅伯昇現任國泰世華私人銀行執行長，在職務異動之後，私人銀行執行長一職仍舊由傅伯昇擔任，據了解，今年該職位應不會有變動。

傳伯昇畢業於紐西蘭維多利亞大學財務金融碩士，在國泰集團工作資歷逾18年，專注於高資產客戶服務與跨國布局，具備證券投資、海外固定收益與家族資產配置等專業背景，長期深耕金融投資領域，近年主要負責高資產業務相關領域，尤其在金管會推動亞洲資產管理中心後，傅伯昇多次於記者會等公開場合受訪，對於高端財富管理業務有高度掌握。

在擔任國泰世華發言人與國泰世華私人銀行執行長之前，傅伯昇於集團事業體經多方歷練，2018年進入銀行前，曾任職於國泰人壽，後又轉任至國泰健康管理公司擔任總經理，顯示其於集團內累積完整的管理與營運經驗。

此外，國泰世華銀行財務主管亦進行調整，由副總經理黃立緯接任，異動同樣於2月5日生效。

國泰金控也公告總稽核異動事宜，原任總稽核的副總經理楊鴻彰因屆齡退休，將由副總經理李素珠接任。相關人事異動須須經由金管會審查通過後正式生效；在金管會核准前，自2月13日起將由李素珠代理總稽核職務，李素珠原為國泰世華銀行的總稽核，將調任為國泰金控總稽核。