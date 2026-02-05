國銀放款六核心產業達標 去年12月「臨門一腳」回升282億元

金管會公布，2025年底國銀對六大核心產業放款餘額達8兆2,869億元，12月單月回升282億元，終結連三個月下滑，推升全年新增放款3,894億元，在最後一個月「臨門一腳」完成全年目標3,800億元的102%，也連續四年達標。

金管會從2022年起逐年訂定六大核心產業放款目標，從首期2,500億元，逐步提高至2025年的3,800億元，國銀已連四年達陣，顯示政策導向產業已成銀行放款的重要主軸。

回顧2025年放款走勢，上半年受新台幣升值影響，美元計價放款折算縮水，前六月新增放款僅達全年目標35%。7月單月新增放款一度暴增逾3,300億元，但8月後動能轉弱，達標率一路下滑，11月跌破100%，直到12月才出現明顯翻轉。

12月單月來看，六大產業中已有三大產業放款同步成長，明顯優於11月僅一個產業增加。

其中，「民生及戰備」、「綠能及再生能源」與「台灣精準健康」分別月增683億元、341億元與151億元，顯示政府能源轉型政策與醫療相關資金需求回溫，成為達標關鍵推力。

若以2025年全年新增放款金額觀察，前三大產業分別為「國防及戰略」、「資訊及數位」與「民生及戰備」，全年各增加1,992億元、1,933億元與1,739億元。

其中，「資訊及數位」放款年增7.4%居冠，成為六大核心產業中，是唯一同時在新增放款金額與年增率兩項指標，排名前三大的產業，反映AI、雲端運算與高效能運算（HPC）應用擴大，帶動半導體與電子零組件產業鏈投資與營運資金需求同步升溫。

整體而言，六大核心產業仍以公股行庫承作比重最高，八大行庫放款量約5.04兆元，占整體六成，但比重年減2個百分點，顯示民營銀行正加速搶進。

展望2026年，銀行圈普遍預期AI與資通訊相關需求延續，搭配公共建設與政策型投資持續推進，「資訊及數位」與「民生與戰略」仍將是國銀放款的雙核心動能。