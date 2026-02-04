保誠人壽攜55688首創訂閱式投保 搭車投保每趟僅1元享百萬保障

在台灣，一年超過 5 億次的計程車搭乘量，計程車已成為民眾最日常、也最頻繁的出行選擇之一。保誠人壽4日宣布攜手交通運輸界龍頭55688台灣大車隊，推出業界首創訂閱式投保計程車搭乘隨身險業務，突破傳統保險銷售模式與框架，將UBI(依實際使用計費)概念導入人身保險，打造一站式保險保障體驗。民眾只要透過55688 APP一次訂閱投保「行車保護傘」服務，即可於每趟叫車行程啟動保障，每趟平均僅需1元保險費，即享百萬保障，大幅提升投保體驗與保險保障的便利性。

保誠人壽總經理王慰慈表示，保誠人壽長期傾聽消費者的聲音，深刻理解消費者期待保險能更貼近生活、流程更簡單。我們以創新回應消費者的需求，讓消費者在日常乘車場景中，能夠以便捷的步驟與親民的保費，輕鬆取得保險保障。這正是保誠人壽「誠心相待，一路相伴」品牌主張的實踐，用行動將保障帶到每一位需要的人身邊。

「行車保護傘」已獲金管會核准進行試辦，據了解，保誠人壽把案子送到金管會後，大概經過3個多月就獲得核准，顯示金管會與保險局對於金融創新的開放態度，以及對該案的支持。而為確保乘客權益與身分正確性，試辦期間採用金融業高規格的 Mobile ID (MID) 進行驗證。

至於是否有評估會有多少55688會員願意啟用這項投保服務，王慰慈指出，保誠這次與55688合作是為了落實普惠金融，以55688擁有超過800萬名會員與每月高頻率的搭乘量來看，潛在需求極大，短期目標希望能有約100萬名乘客參與訂閱。

而此服務突破傳統保險保障框架，帶來兩大創新：第一，「小成本，大保障」，乘客每趟行程平均僅需1元保險費，即可享百萬意外保障，涵蓋7項多元給付內容。保障範圍自乘客開啟車門上車起，至抵達目的地下車為止，完整守護每一趟乘車旅程；第二，不同於傳統保險以月繳、年繳為主，「行車保護傘」為按次付費。消費者於每趟搭乘時可自行決定是否啟動保障，讓保險實現真正的彈性與自主。

55688集團董事長林村田指出，保險與交通運輸業都是存在已久的傳統行業，唯有透過創新能讓消費者體驗不斷提升。此次與保誠人壽共同推出行車保護傘，不僅是一次異業合作，更是55688服務創新的延伸，讓乘客感受到更完整、可被信任的數位體驗。

「行車保護傘」不只在保險設計上的創新，更結合55688 APP 優質的數位體驗，打造三大產品體驗亮點。第一，「行車保護傘」從訂閱投保、啟動保障到查詢紀錄，全程都可於55688 APP中完成，無需切換平台，一站式完成所有操作；第二，經金管會核准試辦，「行車保護傘」投保流程精簡至僅需10次點擊，相較現行法規下一般網路投保至少需要的22次點擊，大幅提升便利性。第三，「行車保護傘」為業界首創訂閱式投保，訂閲投保當下不會收取費用，每次搭車可自行決定本趟是否需啟動保障，亦可隨時取消訂閱投保，回應消費者對保險保障簡單、直覺且不造成負擔的期待。