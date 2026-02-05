永豐金證攜台智雲 加速AI落地

推動AI加速應用，永豐金證券昨（4）日舉行首屆「AI創新日」論壇，特邀請「台智雲AI超算加速器」公司，就內部進行中的兩大AI應用重點項目「商品審查平台」與「AI市場脈動」，以證券業少見跨產業對話平台方式技術交流，討論如何加速應用落地。

永豐金證券並揭露AI應用上的階段性成果與未來布局，要以AI為引擎，推動券商服務在即時性、精準度與體驗的全面升級。

「台智雲AI超算加速器」為台灣第一個、也是唯一一個基於國家主權AI超級算力而成立的加速器，專注於協助培育台灣AI新創應用發展，至今已成功扶植超過百家台灣AI新創公司。本屆永豐金證券「AI創新日」，首次將今年尚未落地應用的兩大AI專案搬上論壇，與加速器跨產業交流。

兩大專案為永豐金證券AI發展關鍵里程碑，一、「商品審查暨管理平台」：以AI整合過去高度依賴人工的商品審查流程，自動化合規與精準風險控管。係為加速滿足投資人多元需求，兼顧商品推陳出新應用。模擬執行以存股商品、基金等，以GAI取代人工審核商品上架前置流程與審後管理，模型評估每檔上架商品可節省逾三分之一工作時間。

二、「AI市場脈動」：盼以多代理AI架構，進一步整合市場資訊以支援內部多場景應用，並透過自動化流程，提升組織作業效率與內容產製能力，實現從GAI轉向Agentic AI。現行永豐金證券在大戶投App已採用AI多代理架構，目前先推出個人化投資早報功能。

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，內部AI專案多管齊下，持續以適時、正確、可理解為原則推動，並建立「重點覆核×即時回饋」雙軌制度以強化模型安全，從源頭降低生成式AI不確定性，確保用戶接收內容具可信度。他強調，AI創新若只能停留在內部流程，便無法真正回應投資人需求，因此永豐金證券以論壇形式跨出產業對話第一步，藉由與科技產業並肩討論問題，尋找AI原生解方，使應用落地更貼近使用者體驗。

昨日論壇匯集多家新創團隊與技術專家，讓永豐金證券能在原生AI解方吸收更多養分，展現以開放合作推動金融服務創新的態度。永豐金證券為聆聽業界動態，從外部渠道引入資源，為進行中專案找到獨特AI解方，未來將持續以洞察為核心、以投資人為起點，把AI化為更友善的使用體驗，在市場快速演進的環境中與投資人共同前進。