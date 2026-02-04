國泰世華銀行發言人換人 私銀執行長傅伯昇接任

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金（2882）4日公告人事異動，涵蓋子公司國泰世華銀行發言人與財務主管，以及國泰金控總稽核職務。國泰金控表示，除金控總稽核為屆齡退休而有調整外，此次異動屬年度例行性組織調整。

在國泰世華銀行方面，原發言人為國泰世華銀行資深副總經理張經理，因職務調整，將由副總經理傅伯昇接任發言人，相關異動於2月5日生效。

傅伯昇於國泰集團服務資歷逾18年，現任國泰世華私人銀行執行長，長期專注於高資產客戶服務與跨國布局，具備證券投資、海外固定收益及家族資產配置等專業背景，金融投資實務經驗豐富。傅伯昇於2018年進入國泰世華銀行前，曾任職國泰人壽，並出任國泰健康管理公司總經理，於集團內累積完整管理與營運經驗。

同時，國泰世華銀行財務主管亦進行調整，由副總經理黃立緯接任，異動同樣於2月5日生效。

此外，國泰金控也公告總稽核異動事宜。原任總稽核的副總經理楊鴻彰因屆齡退休，將由副總經理李素珠接任。相關人事異動須須經由金管會審查通過後正式生效；在金管會核准前，自2月13日起將由李素珠代理總稽核職務。

