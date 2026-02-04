股匯震盪 新台幣貶0.7分收31.577元

快訊

中央社／ 台北4日電
新台幣兌美元盤中波動逾1角，最高觸及31.503元，最低來到31.639元，收盤收在31.577元，貶0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額19.485億美元。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
台灣股匯市今天陷入震盪，台股今天高低點震盪逾430點，終場收漲，新台幣兌美元盤中波動逾1角，最高觸及31.503元，最低來到31.639元，收盤收在31.577元，貶0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額19.485億美元。

美國幾大科技巨頭表現欠佳，華爾街股市主要指數收盤盡墨，台股今天早盤跌逾250點，盤中指數翻紅，勁揚逾180點，終場上漲94.45點，收在32289.81點。三大法人合計買超157.78億元，其中，外資及陸資買超120.66億元。

新台幣兌美元今天以31.6元開出，隨著台股早盤走弱，匯價貶勢一度擴大，最低下探31.639元，不過，午後由黑翻紅，升破31.6元關卡，尾盤再度轉貶，終場收在31.577元，未能延續前1天升勢。

外匯交易員指出，午盤過後外資匯入力道加大，新台幣一度逼近31.5元，但隨後壽險業美元買盤出現，導致新台幣轉貶，「央行有稍微防守一點」。

外匯交易員表示，目前出口商拋匯力道不大，新台幣盤勢仍以外資、投信進出為主，預期近期匯價區間落在31.5至31.6元，若台股持續走高，外資仍有進一步匯入空間。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.02%，人民幣小跌0.01%、新台幣小貶0.02%、新加坡幣下跌0.15%、日圓與韓元均重挫0.65%。

