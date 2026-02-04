國泰投信深耕海洋永續 總經理率志工親赴前線

國泰投信「海誓山盟你我開始」專案自2024年啟動後已進入第三年，與中華鯨豚協會緊密合作，一同深耕海洋生態保育，透過認養協會海龜收容池與復健池，協助完善第一線救助資源；專案在去年底推出「海龜救援知識互動遊戲」，藉由趣味問答喚醒大眾海洋保育的重視，拓展專案的「廣度」；今年專案更將外部影響力轉化為內部動能，號召同仁親身參與志工活動，為專案增加「深度」，實踐由內而外的永續承諾。

國泰投信2026年1月底時舉辦今年首場「海龜暨鯨豚救傷志工培訓課程」，由總經理率領50位對海洋保育有興趣的同仁化身前線志工，前往基隆八斗子海之生鯨豚復健站，實地走進台灣海洋生物救援流程，用行動深化對海洋生命的理解。

國泰投信總經理張雍川表示，這次志工日將專業知識與實務操作緊密結合，目標是讓公益行動從「點狀參與」轉向「長期耕耘」。生物多樣性是永續發展的核心，透過志工日讓同仁從做中學，不僅實踐了海洋生態的保護，更展現了企業由內而外推動ESG議題的決心。未來國泰投信將持續擴大影響力，讓環境生態保育成為企業文化中不可或缺的一環。

這次活動亦邀請中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮，深入剖析台灣鯨豚與海龜的保育現況。從海洋廢棄物誤食、漁網纏繞到岸際擱淺，曾鉦琮以自身長期投入海洋生物救治的經驗分享，引發同仁深度反思，許多看似遙遠的環境議題，實則與日常生活息息相關。志工日當天更安排專業教學，讓同仁親自動手，透過模擬模型，練習擱淺現場的正確處置流程，精準掌握「什麼該做、什麼不該做」的判斷準則，避免因錯誤援救對受傷生物造成二次傷害。

國泰投信期望透過海誓山盟專案，突破傳統企業公益單點捐助的模式，導入「企業價值鏈」思維，構築出涵蓋「救援、復健、野放、研究、教育、培力」的全方位公益架構；藉由持續投入人力與教育資源，期許同仁成為永續種子，將保育精神從企業內部延伸至家庭與社會，為海洋生態創造更長遠且正向的影響力。

國泰投信不僅將永續議題納入企業文化，亦將ESG理念結合本業，發行2檔ESG基金，即全台規模最大的ESG基金國泰永續高股息（00878）和國泰美國ESG基金；根據投信投顧公會統計，00878截止至2025年12月基金規模達新台幣4,602億元，隨著2月初宣布最新收益分配期前公告後，再度成為市場焦點，投資人討論度持續升溫。值得注意的是，00878落實普惠金融理念，連續2年成為高股息型ETF總費用率最低，幫助投資人以較低的成本追逐長期獲利機會，是不少小資族、退休族的存股標的之一。

除了台股布局，國泰投信旗下聚焦美國市場的國泰美國ESG基金，精選高ESG評級的美股企業，讓投資人在捕捉美股成長動能的同時，能透過經理人的專業操作，進一步篩選隱含ESG投資風險的企業，降低投資風險，實現長期佈局機會。