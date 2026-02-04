新版鈔票樣式提前曝光？央行發聲明澄清：非本行所發布
中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為系列主題，並對12系列主題舉行網路票選，擴大民眾參與。但近日網路卻流傳四張圖片，並宣稱是2026年新版鈔票樣式，對此，中央銀行4日發布聲明說明，非本行所發布，為免誤導，特此澄清。
央行指出，針對近日網路上流傳多張宣稱為新版新台幣鈔券的圖案，皆非本行所發布，為免誤導，特此澄清。
央行表示，本行今年1月27日啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動是以文字方式說明12項面額主題選項構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。
央行指出，本行後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。
另外，有關「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日17時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。
