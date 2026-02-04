快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

新版鈔票樣式提前曝光？央行發聲明澄清：非本行所發布

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為系列主題，並對12系列主題舉行網路票選，擴大民眾參與。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為系列主題，並對12系列主題舉行網路票選，擴大民眾參與。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為系列主題，並對12系列主題舉行網路票選，擴大民眾參與。但近日網路卻流傳四張圖片，並宣稱是2026年新版鈔票樣式，對此，中央銀行4日發布聲明說明，非本行所發布，為免誤導，特此澄清。

央行指出，針對近日網路上流傳多張宣稱為新版新台幣鈔券的圖案，皆非本行所發布，為免誤導，特此澄清。

央行表示，本行今年1月27日啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動是以文字方式說明12項面額主題選項構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

央行指出，本行後續如有新台幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布之公告為準，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護資訊正確性。

另外，有關「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至2月13日17時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

新台幣 央行 新鈔
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

空殼公司「印股票換鈔票」 詐騙全台百人5億餘元

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

到底怎麼花？他怨2000大鈔常遭拒收 內行揭必知用途：讓你財運亨通

新版新台幣鈔券主題票選啟動 民盼納入「維持現狀」選項

相關新聞

新版鈔票樣式提前曝光？央行發聲明澄清：非本行所發布

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為系列主題，並對12系列主題舉行網路票選，擴大民眾參與。但近日網路卻流傳四...

保誠人壽攜手55688台灣大車隊 推出訂閱式「行車保護傘」

在台灣一年超過5億次的計程車搭乘需求下，保險服務正逐步融入民眾日常生活。保誠人壽今（4）日宣布，攜手 55688 台灣大...

台新 ATM 春節新鈔提領2月9日開跑！APP 線上發紅包一鍵搞定

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫。為因應年節期間現金流通與換匯高峰，台新銀行將配...

電子支付業者攻日跨境支付商機

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。

數位保險公司9業者有興趣 背後都有科技業支持

金管會開放業者申設「數位保險公司」後，市場動向逐漸浮現。保險局副局長陳清源昨（3）日透露，已有九家本國業者前來諮詢，其中...

網路投保2025年增16%

金管會昨（3）日公布統計，2025年網路投保總件數約973.8萬件，新契約保費收入約631億元，年增率均有16%高成長。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。