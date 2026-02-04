保誠人壽攜手55688台灣大車隊 推出訂閱式「行車保護傘」

在台灣一年超過5億次的計程車搭乘需求下，保險服務正逐步融入民眾日常生活。保誠人壽今（4）日宣布，攜手 55688 台灣大車隊推出業界首創訂閱式投保的「行車保護傘」，讓乘客在搭乘計程車時，可透過App一鍵啟動保障，將保險自然融入交通場景。

保誠人壽指出，「行車保護傘」導入 UBI（依實際使用計費）概念，採按次付費機制，乘客每趟行程平均僅需1元保費，即可享有最高百萬保障。保障範圍自乘客開門上車起，至抵達目的地下車為止，完整涵蓋整段乘車旅程，突破傳統保險以月繳、年繳為主的投保框架。

保誠人壽總經理王慰慈表示，近年消費者期待保險能更貼近生活、流程更簡單，透過創新模式回應民眾需求，讓保險成為日常出行的一部分，也實踐品牌「一路相伴」的精神，將保障帶到真正需要的時刻。

保誠人壽說明，「行車保護傘」已獲金管會核准試辦，具備「小成本、大保障」及「彈性啟用」兩大特色。消費者可於每趟搭乘時自行決定是否啟動保障，投保方式更具自主性。

55688集團董事長林村田表示，交通運輸與保險皆屬傳統產業，唯有透過創新才能提升消費者體驗，此次合作不僅是跨界結盟，更是55688服務創新的延伸，讓乘客感受到更完整、可信賴的數位體驗。

保誠人壽指出，相關投保、啟用與查詢流程皆可在55688 App 內完成，訂閱投保期間不收取費用，消費者也可隨時取消，回應市場對保險便利性與彈性的期待。