法巴銀、彰銀獲准進駐高雄專區 20家銀行要大搶富豪戶

高雄資產管理專區再添新兵。金管會4日宣布，核准法國巴黎銀行與彰化銀行進駐高雄專區，成為最新加入試辦行列的兩家銀行。

至此，從高雄資產專區辦法在2025年4月發布以來，累計已有20家銀行獲准進駐，正式邁入「2字頭」時代，高資產客戶財管市場競爭明顯升溫。

隨著法巴銀、彰銀到位，目前全體21家已取得高資產客戶財管業務資格的銀行中，已有20家完成進駐高雄專區，僅剩高雄銀行尚未進場。

金管會核准銀行於專區試辦22項資產管理業務，試辦期為一年，至2026年6月底止，範圍涵蓋國際金融、高資產財管與跨境金融服務，等同為台灣私人銀行業務打造實驗場域。

高雄專區由金管會與高雄市政府攜手推動，在2025年7月正式啟動，被定位為對標國際私人銀行的關鍵試點。

金管會指出，在中央與地方政府協力、金融業積極投入下，專區已逐步形成「業務創新、資金流動、人才匯聚」的平台雛形。

從實際成果觀察，截至2025年底，已有18家銀行進駐時，吸引高資產客戶2,269人，管理資產規模達2,732億元。

以四大類業務來看，財富管理業務累計267名客戶、投資餘額31億元；授信融資業務動撥905件、貸款餘額174億元，以Lombard Lending與保費融資成長最為明顯；家族辦公室業務累計108家、管理資產438億元，反映企業傳承與資產整合需求升溫。

高雄專區也加速推動全體高資產管理規模突破2.1兆元、年增率達53%。隨著進駐銀行數快速擴張，高雄專區已從試點階段，邁向檢驗台灣能否成為亞洲資產管理中心的關鍵戰場。