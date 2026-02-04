永豐金證券攜手「台智雲AI超算加速器」 2月4日首屆「AI 創新日」登場

永豐金證券2月4日舉行首屆「AI創新日」論壇，特邀請「台智雲AI超算加速器」，就內部進行中的兩大AI應用重點項目「商品審查平台」與「AI市場脈動」，以證券業少見跨產業對話平台方式技術交流，共同討論如何加速應用落地。永豐金證券並揭露AI應用上的階段性成果與未來布局，要以AI為引擎，推動券商服務在即時性、精準度與體驗上的全面升級。

「台智雲AI超算加速器」為台灣第一個、也是唯一一個，基於國家主權AI超級算力而成立的加速器，專注於協助培育台灣AI新創應用發展，至今已成功扶植超過百家台灣AI新創公司。這屆永豐金證券「AI創新日」，首次將2026年尚未落地應用的兩大AI專案搬上論壇，與加速器跨產業交流。

AI創新日論壇匯集多家新創團隊與技術專家，讓永豐金證券能在原生AI解方吸收更多養分，展現以開放合作推動金融服務創新的態度。永豐金證券為聆聽業界動態，從外部渠道引入資源，為進行中的專案找到獨特AI解方，未來將持續以洞察為核心、以投資人為起點，把 AI化為更友善的使用體驗，在市場快速演進的環境中與投資人共同前進。