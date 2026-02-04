快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

元富證春節美股複委託不打烊 推精選標的手續費均一價

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控旗下元富證券因應海外市場投資需求，於農曆春節期間持續提供複委託交易服務，投資人於假期中仍可正常進行海外股票交易，且美股定期定額扣款作業也如常運作。迎接馬年到來，元富證為協助投資人更輕鬆參與全球經濟成長，即日起推出「美股精選標的手續費均一價」活動，助攻投資人在馬年的財運都能有如駿馬奔騰滾滾而來。

隨著全球資本市場連動性提升，國人透過複委託參與海外市場的熱度持續升溫，規模屢創新高。根據券商公會統計，2025 年全年複委託累計成交金額達 10.7 兆元，年成長率達 37%；同時，複委託開戶數攀升至 700 萬戶，年增幅約19%，顯示海外投資已逐步成為國人資產配置的重要核心，投資人對國際市場的參與度與成熟度亦同步提升。

元富證券觀察國人複委託的交易結構，美股仍是首選市場，占整體交易量比重接近八成。展望2026年，市場普遍認為在通膨壓力趨緩、國際主要央行利率政策方向逐漸明朗的氛圍下，美國多數企業的獲利可望維持正向；加上 AI、半導體、雲端運算等科技趨勢持續推升企業資本支出，美股中長期基本面仍具支撐，可望吸引全球資金持續布局。

元富證券為提升投資人交易彈性，即日起至 3 月 31 日推出「美股精選標的手續費均一價」活動，期間內凡元富證券活動網頁公告的美股精選標的，每筆交易不論金額與股數，買賣手續費皆享均一價優惠，讓投資人在市場波動加劇之際，更靈活進行部位調整與策略布局。相關活動內容與注意事項，以元富證券官網公告為準。

針對無法長時間盯盤、但仍希望穩健參與美股行情的投資人，元富證券也持續推廣美股定期定額服務，提供每月六個扣款日選擇，最低投資門檻僅需 30 美元或新台幣 1,000 元，增額單位低至 1 美元或新台幣 100 元，使投資人可依自身資金狀況，逐步建立海外資產配置，參與全球經濟成長契機。

美股 資本市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

公路局南分局台東春節交通攻略出爐 南迴南橫管制策略一次看懂

春節就醫不中斷 健保快易通方便查部立醫院開診9成

影／抗議減煤跳票 環團赴民進黨要求中火春節停煤

春節返鄉一位難求 陳玉珍促加開第四波加班機、2月5日開賣

相關新聞

台新 ATM 春節新鈔提領2月9日開跑！APP 線上發紅包一鍵搞定

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫。為因應年節期間現金流通與換匯高峰，台新銀行將配...

電子支付業者攻日跨境支付商機

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。

數位保險公司9業者有興趣 背後都有科技業支持

金管會開放業者申設「數位保險公司」後，市場動向逐漸浮現。保險局副局長陳清源昨（3）日透露，已有九家本國業者前來諮詢，其中...

網路投保2025年增16%

金管會昨（3）日公布統計，2025年網路投保總件數約973.8萬件，新契約保費收入約631億元，年增率均有16%高成長。...

銀行可疑帳戶抓出14樣態 金管會預告修正異常交易管理辦法

金管會昨（3）日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，大幅擴增可疑帳戶認定樣態到14項，並明定銀行在自...

台幣升值2分 中止連三黑

台股昨（3）日止跌反攻，終場上漲571點收在32,195點，新台幣兌美元匯率則以貶值2分、31.61元開出，午盤前外資雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。