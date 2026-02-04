iPASS 一卡通與富邦悍將聯名 推「FUBON ANGELS 一卡通」系列盲包

台灣棒球應援文化揚名國際，啦啦隊更是球場上最亮眼的焦點，iPASS一卡通與富邦悍將啦啦隊聯名，推出「FUBON ANGELS 一卡通」系列盲包，集結寶兒、禾羽、奶昔、Kesha、潔潔、丹丹、潔米、Tiffany、秀秀子、安娜、卡洛琳、李雅英、慈妹、Kapo、李皓禎、大頭、Jessy、雅惟、維心、栗子、沁沁、南珉貞、檸檬等23位成員，將於2月10日起在全台7-ELEVEN販售。

本次聯名採盲包方式販售，3款不同卡面共推出69款個人專屬卡面，再加上超稀有親筆簽名版，每款售價199元，一次滿足廣大粉絲的收藏慾望；球隊制服款：經典應援粉籃球衣造型，可愛又時尚，展現熱情活力。私服四格款： 極少曝光的私下穿搭，搭配美式塗鴉設計，甜美可愛滿點。比基尼限定款：炸裂夏日泳裝造型，珍稀必收。隱藏彩蛋：隨機超稀有「親簽特別版」，等粉絲來試試手氣！

iPASS MONEY電支用戶超過700萬人，為全台最多人使用的電子支付品牌，「FUBON ANGELS盲包 一卡通」採用一卡通PLUS晶片，搭配「一卡通 iPASS MONEY」 APP的「票卡感應機」功能，可隨時進行加值、查詢餘額及即時交易紀錄，大幅提升使用便利性。

持卡即可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等多元大眾運輸工具，實現「一卡通行，暢行全台」的便利體驗；記名一卡通亦可累積一卡通綠點，1點等同1元，折抵範圍橫跨交通、消費、繳費、轉帳四大生活場域。

「FUBON ANGELS 盲包一卡通」將於2月10日正式於全台7-ELEVEN門市販售，共69款盲包限量販售，數量有限，邀請球迷與粉絲把甜美應援隨身收藏。