iPASS 一卡通與富邦悍將聯名 推「FUBON ANGELS 一卡通」系列盲包

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
iPASS一卡通與富邦悍將啦啦隊聯名，推出「FUBON ANGELS 一卡通」系列盲包。照片／一卡通提供
iPASS一卡通與富邦悍將啦啦隊聯名，推出「FUBON ANGELS 一卡通」系列盲包。照片／一卡通提供

台灣棒球應援文化揚名國際，啦啦隊更是球場上最亮眼的焦點，iPASS一卡通富邦悍將啦啦隊聯名，推出「FUBON ANGELS 一卡通」系列盲包，集結寶兒、禾羽、奶昔、Kesha、潔潔、丹丹、潔米、Tiffany、秀秀子、安娜、卡洛琳、李雅英、慈妹、Kapo、李皓禎、大頭、Jessy、雅惟、維心、栗子、沁沁、南珉貞、檸檬等23位成員，將於2月10日起在全台7-ELEVEN販售。

本次聯名採盲包方式販售，3款不同卡面共推出69款個人專屬卡面，再加上超稀有親筆簽名版，每款售價199元，一次滿足廣大粉絲的收藏慾望；球隊制服款：經典應援粉籃球衣造型，可愛又時尚，展現熱情活力。私服四格款： 極少曝光的私下穿搭，搭配美式塗鴉設計，甜美可愛滿點。比基尼限定款：炸裂夏日泳裝造型，珍稀必收。隱藏彩蛋：隨機超稀有「親簽特別版」，等粉絲來試試手氣！

iPASS MONEY電支用戶超過700萬人，為全台最多人使用的電子支付品牌，「FUBON ANGELS盲包 一卡通」採用一卡通PLUS晶片，搭配「一卡通 iPASS MONEY」 APP的「票卡感應機」功能，可隨時進行加值、查詢餘額及即時交易紀錄，大幅提升使用便利性。

持卡即可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等多元大眾運輸工具，實現「一卡通行，暢行全台」的便利體驗；記名一卡通亦可累積一卡通綠點，1點等同1元，折抵範圍橫跨交通、消費、繳費、轉帳四大生活場域。

「FUBON ANGELS 盲包一卡通」將於2月10日正式於全台7-ELEVEN門市販售，共69款盲包限量販售，數量有限，邀請球迷與粉絲把甜美應援隨身收藏。

一卡通 啦啦隊 富邦悍將
相關新聞

台新 ATM 春節新鈔提領2月9日開跑！APP 線上發紅包一鍵搞定

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫。為因應年節期間現金流通與換匯高峰，台新銀行將配...

電子支付業者攻日跨境支付商機

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。

數位保險公司9業者有興趣 背後都有科技業支持

金管會開放業者申設「數位保險公司」後，市場動向逐漸浮現。保險局副局長陳清源昨（3）日透露，已有九家本國業者前來諮詢，其中...

網路投保2025年增16%

金管會昨（3）日公布統計，2025年網路投保總件數約973.8萬件，新契約保費收入約631億元，年增率均有16%高成長。...

銀行可疑帳戶抓出14樣態 金管會預告修正異常交易管理辦法

金管會昨（3）日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，大幅擴增可疑帳戶認定樣態到14項，並明定銀行在自...

台幣升值2分 中止連三黑

台股昨（3）日止跌反攻，終場上漲571點收在32,195點，新台幣兌美元匯率則以貶值2分、31.61元開出，午盤前外資雙...

