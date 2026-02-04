聯卡中心推廣非六都刷卡 近3年累計新增特約商店逾7,800家

聯合信用卡處理中心（以下簡稱聯卡中心）自2023年起已將非六都信用卡受理特約商店家數列為年度重點項目，統計近3年來，每年新增非六都特約商店皆超過2,500家，3年累計新增家數已逾7,800家；在非六都交易筆數也有成長，2025年交易筆數較2022年成長46.57%，期間年複合成長率達13.59%。

長期以來，國內非現金支付的成長動能多集中於六都地區，非都會區因商家規模、消費型態與金融資源配置等結構性因素，信用卡交易量相對有限。根據聯卡中心大數據平台最新數據顯示，非都會區居民的信用卡消費行為呈現跨縣市特性，只有不到13%的刷卡消費留在當地；超過87%的刷卡消費則是在外縣市完成，反映出非都會區商店受理信用卡的普及度仍有提升空間。

聯卡中心董事長桂先農表示，自2023年起，聯卡中心正式將「非都會區信用卡受理特約商店家數」納入年度重點推動項目，經過近三年積極推動，已有具體成效，不僅落實主管機關非現金支付政策，更希望促進國內外持卡人在台灣及離島各地，能安全便捷的使用信用卡消費及旅遊，在零售支付方面，落實普惠金融目標。

聯卡中心2023年起積極提升「非六都信用卡受理特約商店家數」，其中非六都商店為非都會區大宗，統計近三年，每年新增特約商店皆超過2,500家，三年累計新增家數已逾7,800家；在交易表現方面，2025年交易筆數也較2022年成長46.57%，期間年複合成長率達13.59%。隨著餐飲、零售、生活服務等產業陸續導入信用卡支付，非現金支付已逐步融入地方消費日常，顯示支付環境正朝向更普及、均衡方向發展。

聯卡中心指出，六都與非六都的刷卡環境，主要來自於商業結構與客群型態不同，六都商圈以連鎖品牌與中大型法人商戶為主，門市密集、人流穩定，刷卡支付早已成為標準配備；相較之下，非六都商家多為小型經營或家族式型態，單店交易量有限，推動過程需循序漸進，非複製六都市場經驗，2025年聯卡中心啟動拜會非六都縣市政府說明共同合作推廣計劃，並於金門、馬祖及台東地區與縣府共同合作舉辦商家說明會，獲得不少商家正面回應。

聯卡中心針對推廣商家受理信用卡困難的結構性問題進行分析，並參酌非六都縣市政府的反饋建議，今年在商家推廣策略上，朝短期可快速導入的商家著手，同時布局長期合作基礎；優先爭取連鎖品牌作為示範場域，透過實際品牌案例降低在地商家對信用卡支付的陌生感及導入門檻；針對新簽約商家在一定期間減免服務費，並研擬開放市集、行動攤車及產銷合作社之小農等自然人辦理特約商店措施，兼顧「市場現況」與「擴大支付場景」，提升商家使用意願。

另外，聯卡中心也將善用既有特約商店資源，透過經驗分享與轉介機制，回饋在地商家鼓勵轉介促成正向擴散，深化與非六都縣市政府的合作，並結合銀行及國際卡組織等外部夥伴，共同擴大推動能量。

桂先農表示，相較於都會區逐漸成熟的信用卡支付環境，非都會區仍有廣大發展空間，聯卡中心將彈性調整商家導入門檻，透過貼近地方需求循序漸進推動，持續檢視並調整推廣策略，完善非都會區支付環境，期能達成「一卡走全台、一卡走天下」的願景。