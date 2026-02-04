快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

凱基期貨春節不打烊 推出「2026馬上發財」新年加碼抽 iPhone 17 Pro

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基期貨推出「2026馬上發財」新春活動，春節期間期貨交易加碼抽iPhone 17 Pro等好禮。凱基期貨／提供
凱基期貨推出「2026馬上發財」新春活動，春節期間期貨交易加碼抽iPhone 17 Pro等好禮。凱基期貨／提供

迎接2026丙午馬年到來，台股將於2月11日封關，面對長達11天的台股休市，國際金融市場運作不停歇。身為期貨業市佔第一的領導品牌，凱基期貨秉持「陪你交易全世界」的服務理念，協助投資人於春節期間持續掌握全球經濟脈動，特別推出「2026馬上發財」新春回饋活動，今年活動特別聚焦「微型商品」推廣，降低參與國際市場的門檻，協助投資人在春節期間能接軌全球行情，還有機會將iPhone 17 Pro、Apple Watch等大獎帶回家。

凱基期貨指出，春節長假常使投資人錯失國際市場波動帶來的豐沛交易機會。透過「隨身e策略」APP 及「新超級大三元」等交易平台，提供法人機構級的穩定、快速交易環境，能隨時掌握國際指數、外匯及原物料即時行情，還可以利用「智慧單」預先設定進出場條件，讓投資人在走春拜年之際，也能靈活布局不漏接。

此外，「智能通」平台，持續提供程式交易策略輔助24小時自動交易不間斷，搭配「隨身e策略」APP過年期間持續提供專業的海外期貨研究報告，讓投資人能了解最新的國際時事解析，不錯過任何市場轉折契機。

凱基期貨指出，全球化交易不應受限資金門檻，新推出的國內微台類期貨商品於2024下半年上線後，交易量快速成長，截至2025年已占國內期貨商品交易量14%。為了持續落實普惠金融並擴增交易廣度、讓海外期貨交易更親民，凱基期貨今年跳脫業界慣例，祭出「交易商品越小、中獎機率越大」的玩法，針對微型商品推出加權禮遇，活動期間交易海外期貨一般商品，每口即享有1次抽獎機會；交易小型、微型商品則加碼各享有每口5次、10次抽獎機會；交易日本交易所微型商品，抽獎機會更高達30次，希望鼓勵小資投資人利用微型商品低保證金、高靈活度的特性，輕鬆跨入期貨與選擇權市場。

凱基期貨「2026馬上發財」2/12～2/22活動期間，交易室與客服團隊將24小時堅守崗位，提供全天候即時報價與下單服務，確保投資人在全球市場布局時，擁有最堅強的後勤支援。更多「2026馬上發財」活動詳情，請洽詢凱基期貨官方活動網站：https://kgif.tw/8n4b72

期貨交易 商品
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台新 ATM 春節新鈔提領2月9日開跑！APP 線上發紅包一鍵搞定

春節返鄉一位難求 陳玉珍促加開第四波加班機、2月5日開賣

過年最怕這一刻！春節叫修量暴增3成 第一名是水電出問題

009816掛牌 打包台股50強

相關新聞

台新 ATM 春節新鈔提領2月9日開跑！APP 線上發紅包一鍵搞定

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫。為因應年節期間現金流通與換匯高峰，台新銀行將配...

電子支付業者攻日跨境支付商機

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。

數位保險公司9業者有興趣 背後都有科技業支持

金管會開放業者申設「數位保險公司」後，市場動向逐漸浮現。保險局副局長陳清源昨（3）日透露，已有九家本國業者前來諮詢，其中...

網路投保2025年增16%

金管會昨（3）日公布統計，2025年網路投保總件數約973.8萬件，新契約保費收入約631億元，年增率均有16%高成長。...

銀行可疑帳戶抓出14樣態 金管會預告修正異常交易管理辦法

金管會昨（3）日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，大幅擴增可疑帳戶認定樣態到14項，並明定銀行在自...

台幣升值2分 中止連三黑

台股昨（3）日止跌反攻，終場上漲571點收在32,195點，新台幣兌美元匯率則以貶值2分、31.61元開出，午盤前外資雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。