火馬年！富達國際：中國股市有望吸引國際資金、創新動能成關鍵焦點

2026年開局受快速演變的地緣政治局勢及全球經濟優先次序變化更顯波動。當時序即將邁入象徵活力、動能與波動的「火馬年」，富達國際4日指出中國投資前景正持續演進，於當前不斷變化的環境中扮演更趨重要的角色，看好中國股市在評價仍有吸引力、創新動能及企業獲利提升、政府政策提供助力下，有望吸引國際投資人興趣。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，儘管中國大陸內部環境複雜，受到政策穩定性與成長引擎持續發酵支撐，中國市場總體經濟前景正變得更為平衡且具韌性，預期內地需求偏弱與出口動能強勁的雙軌增長格局將延續。

在總體經濟基準情境可控穩定前提下，近期政策釋出更多支持內需信號，使通膨回溫可能性提高。短期通縮壓力仍可能持續，反映內地消費復甦尚未完全浮現，目前實質成長主要仍來自供給端。值得注意的是，外部環境仍具支撐，房地產市場也持續回穩。

富達國際亞太區投資總監主管Stuart Rumble表示，中國市場正重新展現動能。政策持續推動消費支持、房市穩定以及結構性改革等核心議程，支持A股與離岸中概股市場流動性與資金流，但房市復甦疲弱、地緣政治不確定性與持續的通縮壓力等風險仍在，惟政策穩定推行與企業獲利能見度提升，有助支撐內地資金並吸引國際投資人興趣。

回顧12至18個月前，中國股市評價處於極低水準。雖然短期環境仍不均衡，但在寬鬆財政與貨幣政策及產業升級政策推動下，中期信心正逐步恢復。目前股市評價雖已溫和回升，但較歷史平均及全球同儕仍具吸引力。