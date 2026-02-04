台新 ATM 春節新鈔提領2月9日開跑！APP 線上發紅包一鍵搞定

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫。為因應年節期間現金流通與換匯高峰，台新銀行將配合央行規劃，預計自2月9日起至2月17日（大年初一），再度攜手新光三越、環球購物中心及大全聯，於全臺重要商圈據點提供24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾在採買年貨、走春逛街之餘，也能即時完成新鈔需求。

台新銀行表示，透過將金融服務導入百貨與量販等高人流生活場域，成功打破傳統分行營業時間限制，不僅減少民眾排隊等候時間，也讓「逛街、採買、領新鈔」一次完成，提升整體過年準備的便利性。除實體ATM新鈔服務外，台新銀行亦同步強化數位金融應用，透過台新行動銀行APP「線上數位紅包」功能，民眾可不受時間與地點限制發送新春祝福，並提供平均包、指定包與隨機包等三種發放模式，滿足不同親友互動情境，讓傳統紅包習俗以更便利的數位方式完成。

在外幣服務方面，台新銀行同樣展現市場領先布局。目前已於全臺交通樞紐、分行及便利商店等地，佈建超過1,000台外幣ATM，提供美元、日圓、人民幣、歐元等多元幣別存提服務，支援春節出國旅遊需求。台新（2887）外幣ATM採跨行友善設計，無論是否為台新客戶，皆可持任一家金融機構的金融卡進行外幣存提服務，加上24小時不打烊的便利性，已成為不少民眾出國前的重要換匯管道。

此外，台新銀行ATM也於春節期間推出回饋活動，凡跨行提款或轉帳，即日起至3月31日，天天皆有機會抽中台新Point 555點；除夕至大年初三期間，更每日加碼抽出5位幸運得主，送出888點新春紅包，為民眾增添過年好彩頭。台新銀行表示，未來將持續結合實體ATM服務與數位金融應用，以更貼近生活情境的服務設計，滿足民眾在年節及日常各種金融需求，打造更完整的智慧金融服務體驗。