合庫推卡友綁定 Apple Pay 享首刷禮與海外加碼雙重優惠

數位支付浪潮持續席捲，合作金庫銀行為鼓勵客戶體驗行動支付的便利與安全，也為了回饋卡友的支持，激勵更多卡友綁定並使用Apple Pay，推出了一系列的優惠活動，要讓卡友在享受iPhone或Apple Watch一嗶即付的同時，更能輕鬆賺回饋。

針對尚未綁定Apple Pay的卡友，特別推出「Apple Pay 越刷越有禮」指定卡友首刷禮活動，2月1日至7月31日止，持合庫銀行Mastercard信用卡首次綁定Apple Pay，並任刷3筆每筆金額50元(含)以上，即可獲贈50元刷卡金回饋，每月限額前5,000名；另即日起至115年6月30日止，持合庫銀行VISA簽帳金融卡綁定Apple Pay，享國外消費刷卡加碼0.5%現金回饋，每月回饋上限100元。

合庫說明，透過與Apple Pay的緊密結合，不僅提升了客戶的消費便捷度，更大幅強化交易安全性。卡友無需攜帶實體卡片，僅需透過Face ID或Touch ID即可快速完成驗證。未來，合庫將持續優化行動支付生態圈，透過多元化的行銷活動與數位工具，提供客戶更貼心、更高效的智慧金融服務。

合庫表示，相關優惠方案，卡友可上合庫銀行官網www.tcb-bank.com.tw查詢、或致電客服中心0800-033-175及04-2227-3131洽詢。合庫亦推出LINE官方帳號「@COBANK」及LINE的「i祕書」，可線上即時回覆相關問題，並不定時推播最新優惠。