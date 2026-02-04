快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

安泰銀行旺年會表揚防詐先鋒 董事長領軍強化金融安全

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安泰銀行防詐先鋒旺年會頒獎。圖／安泰銀行提供
安泰銀行防詐先鋒旺年會頒獎。圖／安泰銀行提供

安泰銀行（2849）舉辦「2026 Annual Party 團結同心，極速超越」旺年會，為彰顯對防制金融詐騙的高度重視，由董事長俞宇琦頒發「防詐先鋒」獎項，表揚2025年度成功攔阻詐騙、守護客戶資產有功的前線同仁。

安泰銀行表示，董事會成員除持續關注反詐成效與風險管控趨勢，亦督導相關機制精進與支持資源投入，務求在提供專業金融服務的同時，同步強化對客戶財產的安全防護。透過自上而下的推動與要求，將安泰銀行反詐意識與公平待客原則進一步內化為日常營運與企業文化的重要一環。

為全面提升行員與民眾的識詐能力，安泰銀行積極串聯外部資源，推動多元宣導與跨域合作；包括與警政署165 反詐騙專線合作宣導活動，並邀請檢察官分享實務詐欺案例，深化同仁識詐敏感度與風險辨識能力；同時於理財產品說明會、校園巡迴及偏鄉弱勢關懷等活動中融入反詐宣導素材，針對不同族群以更精準的方式傳遞風險防範觀念，強化全民防詐韌性。

展望未來，安泰銀行將持續精進阻詐技術與防護廣度，已規劃三大重點執行策略，朝永續金融願景穩健邁進。

普惠金融與弱勢關懷：強化與移工團體及聘僱外籍移工企業之合作，製作多國語言防詐素材，協助外籍人士提升識詐能力、遠離詐騙風險。

科技防詐與機制強化：導入ATM臉部辨識等科技防護，降低車手提領風險；並調整ATM提款限額與控管機制，延緩可疑款項外流，以提升客戶資產安全之防護。

聯防機制精準攔阻：配合內政部警政署提供之潛在被害人資訊，結合行內可疑交易觀測與風險名單管理，建立更即時的聯防通報與關懷機制，降低受害機率。

安泰銀行 詐騙 董事長
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

防堵人頭戶 4情況金融機構可先凍結外籍人士帳戶

政院支持教育部 打造兒少數位安全防線

凱基證反詐 拿到卓越獎

八德警親授防詐秘笈！超商店長化身「種子教官」築起24H防詐網

相關新聞

台新 ATM 春節新鈔提領2月9日開跑！APP 線上發紅包一鍵搞定

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫。為因應年節期間現金流通與換匯高峰，台新銀行將配...

電子支付業者攻日跨境支付商機

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。

數位保險公司9業者有興趣 背後都有科技業支持

金管會開放業者申設「數位保險公司」後，市場動向逐漸浮現。保險局副局長陳清源昨（3）日透露，已有九家本國業者前來諮詢，其中...

網路投保2025年增16%

金管會昨（3）日公布統計，2025年網路投保總件數約973.8萬件，新契約保費收入約631億元，年增率均有16%高成長。...

銀行可疑帳戶抓出14樣態 金管會預告修正異常交易管理辦法

金管會昨（3）日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，大幅擴增可疑帳戶認定樣態到14項，並明定銀行在自...

台幣升值2分 中止連三黑

台股昨（3）日止跌反攻，終場上漲571點收在32,195點，新台幣兌美元匯率則以貶值2分、31.61元開出，午盤前外資雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。