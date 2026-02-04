安泰銀行旺年會表揚防詐先鋒 董事長領軍強化金融安全

安泰銀行（2849）舉辦「2026 Annual Party 團結同心，極速超越」旺年會，為彰顯對防制金融詐騙的高度重視，由董事長俞宇琦頒發「防詐先鋒」獎項，表揚2025年度成功攔阻詐騙、守護客戶資產有功的前線同仁。

安泰銀行表示，董事會成員除持續關注反詐成效與風險管控趨勢，亦督導相關機制精進與支持資源投入，務求在提供專業金融服務的同時，同步強化對客戶財產的安全防護。透過自上而下的推動與要求，將安泰銀行反詐意識與公平待客原則進一步內化為日常營運與企業文化的重要一環。

為全面提升行員與民眾的識詐能力，安泰銀行積極串聯外部資源，推動多元宣導與跨域合作；包括與警政署165 反詐騙專線合作宣導活動，並邀請檢察官分享實務詐欺案例，深化同仁識詐敏感度與風險辨識能力；同時於理財產品說明會、校園巡迴及偏鄉弱勢關懷等活動中融入反詐宣導素材，針對不同族群以更精準的方式傳遞風險防範觀念，強化全民防詐韌性。

展望未來，安泰銀行將持續精進阻詐技術與防護廣度，已規劃三大重點執行策略，朝永續金融願景穩健邁進。

普惠金融與弱勢關懷：強化與移工團體及聘僱外籍移工企業之合作，製作多國語言防詐素材，協助外籍人士提升識詐能力、遠離詐騙風險。

科技防詐與機制強化：導入ATM臉部辨識等科技防護，降低車手提領風險；並調整ATM提款限額與控管機制，延緩可疑款項外流，以提升客戶資產安全之防護。

聯防機制精準攔阻：配合內政部警政署提供之潛在被害人資訊，結合行內可疑交易觀測與風險名單管理，建立更即時的聯防通報與關懷機制，降低受害機率。