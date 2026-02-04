避免高齡與失智者被詐騙鎖定 南山人壽推保單安心聯絡人服務

台灣2025年底正式步入超高齡社會，65歲以上人口超過20%，據內政部統計，2023年60歲以上長者被詐騙案件數共 8,167件，較2021年大幅成長43%，隨著高齡與失智人口增加，判斷力可能退化，使銀髮族群淪為詐騙集團鎖定的高風險對象。

為響應金管會政策，南山人壽自2025年8月起推出「保單安心聯絡人」服務，當保戶辦理涉及保單解約、部分贖回或保單借款等項目，即會主動通知保戶所指定的保單安心聯絡人，使家人能即時掌握保單重大異動，達到「主動通知更安心、保單守護+1人」的雙重防護機制。

據內政部警政署統計，2025年至6月底遭詐騙受害人數共有5萬4,996人，其中65歲以上高齡者遭詐騙達4,490人，占比8.16%，又以投資詐騙占42.47%最多，最常見手法為先吸引民眾加入投資群組，接著再誘騙民眾將保單解約或保單借款，以騙取資金。

其中失智長者更容易因判斷力減弱而上當受騙，在南山人壽發布的「2025年永續健康白皮書」中，訪談有失智症家人照護經驗的內勤員工，當中有一案例，逾70歲的退休軍人爺爺，一向機靈的他卻遭到詐騙，帳戶被清空，卻無法描述相關細節，也不認為自己被騙，家人才驚覺爺爺已罹患失智症。

南山人壽資深副總經理李淑娟表示：「『保單安心聯絡人』機制的設計初衷，是透過即時提醒建立一道防詐的保護機制。當詐騙集團以假冒投資等手段誘導長輩辦理解約或借款時，安心聯絡人能在第一時間察覺異常，讓家人得以在關鍵時刻，提醒保戶重新確認交易的必要性，進而發揮預警與緩衝效果，降低受騙風險。」

李淑娟進一步建議，保戶應趁意識清楚、行動便利時預先設定「保單安心聯絡人」，將其視為資產安全的防線。為此南山人壽積極整合線上與實體全通路，除鼓勵業務同仁在規劃保障時主動引導保戶申請，並於投保、契變、理賠等各項服務流程中全面宣導。透過結合專業服務與多元推廣，期盼建構更完整的家庭防禦網，守護高齡保戶的資產安全。

自2025年8月「保單安心聯絡人」機制上路以來，已有近千位保戶申辦，其中超過六成為55歲以上的熟齡族群，顯示此機制深獲屆退族與樂齡族群的重視。當保戶進行解約、借款或贖回等項目時，南山人壽即透過專屬短碼簡訊「68800」主動通知安心聯絡人，讓最信任的家人能在關鍵時刻協助確認，為資產安全做把關，降低潛在的詐騙風險。