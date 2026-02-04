國泰世華銀攜手博楓與富盛證券投顧 獨家引進橡樹資本資產擔保收益

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行2日宣布，於高雄資產管理專區攜手博楓私人財富與富盛證券投顧，全台獨家引進橡樹資本（Oaktree Capital）」之「資產擔保收益」解決方案，協助台灣高資產客戶零時差接軌國際市場。圖／國泰世華銀行提供
隨著全球銀行監管法規日趨嚴謹，傳統銀行對特定放款領域的承作轉為保守，市場因此出現高達數兆美元的融資缺口。這項結構性轉變，推動以資產現金流為核心抵押的「資產擔保融資（Asset-Backed Finance, ABF）」快速崛起，並成為私募信貸市場的下一個新藍海。

洞悉此一趨勢，國泰世華銀行2日宣布，於高雄資產管理專區攜手博楓私人財富及富盛證券投顧，全台獨家引進知名資產管理公司橡樹資本（Oaktree Capital）之資產擔保收益解決方案。此方案為高資產客戶提供與傳統企業信貸低相關性、具高度防禦性的投資機會。透過橡樹資本三十年信貸專業，建構多元化、以現金流資產擔保的信貸投資組合，力求創造具吸引力的收益及強勁的風險調整報酬。

過去台灣高資產客戶若想參與全球頂尖投資機構的產品，常因通路時差、跨境審核與流程繁雜等因素，無法在第一時間進場。國泰世華銀行響應主管機關推動「亞洲資產管理中心」政策，於高雄資產管理專區，推出與美國同步發行、零時差接軌的資產擔保收益投資解決方案，這項合作不僅象徵台灣金融服務與國際頂級私募基金的深度整合，更展現高雄資產管理專區在開放創新金融產品上的實質成果。

不同於傳統銀行以企業信用為核心的直接貸款（Direct Lending）方式，資產擔保融資（ABF）以「具契約性的現金流資產」作為擔保，此類資產相當多元，涵蓋房地產抵押、飛機租賃、消費信貸或基礎設施融資等，作為核心抵押與現金流來源的資產。投資評估重點也從「企業的償債能力」轉向「資產現金流與擔保價值」，在景氣循環與利率變動環境之下，具備高度防禦性與多元化的收益來源，成為高資產客戶提升資產韌性的關鍵工具。

此外，資產擔保融資（ABF）資產通常結合固定與浮動利率結構，且多數底層資產具備自償還特性（Self-Amortizing），意即每期的收付款同時包含本金與利息，因此能使投資期限自然縮短，進而降低利率變動的敏感度。在當前低利率循環下，資產擔保融資（ABF）因結構嚴謹與資本稀缺性，往往能提供高於傳統債券的額外收益空間。

本次由國泰世華銀行、博楓私人財富與富盛證券投顧共同推動的三方合作，將橡樹資本「風險控管至上」的投資哲學，與逾二十年於私募資產擔保融資（ABF）及結構性信貸領域的投資經驗引入台灣，透過多元底層資產配置與嚴謹風險框架，協助客戶建構兼具防禦性與收益潛力的投資組合設計。

國泰金控（2882）為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，積極發展資產管理為銀行、保險外的第三事業引擎。延續集團策略，國泰世華銀行亦持續擴大國際策略聯盟版圖，深化與全球頂尖資產管理機構的合作，讓台灣高資產客戶能優先掌握關鍵國際級標的，更以實際行動推動台灣金融業與國際接軌，具體落實建設台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

