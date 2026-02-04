永達保經董座吳文永：看好台灣未來十年景氣 大陸市場力拼成長

經營兩岸保險市場的永達保險經紀人公司，董事長吳文永3日談起大陸及台灣兩個市場形成「兩樣情」。吳文永指出，在AI加持下，世界大廠都來台灣投資，看好台灣未來景氣至少可以再好10年，帶動保險業成長；反觀大陸保險市場持續受到經濟低迷、保經通路佣金收入大砍一半以上的影響，去年度過最艱困的一年，今年則力拼正成長。

永達保經3日舉行媒體聯誼會，董事長吳文永指出，台灣市場部分，2025年新契約保費收入（FYP）新台幣39億元，今年將挑戰60億元新契約保費。

談到台灣保險市場，吳文永則認為前景相當好，他指出，很多世界大廠都在台灣投資，在AI熱潮下台灣股市、房市、保險業都很好，這股「紅利」可望繼續支撐台灣保險市場成長，特別又以分紅保單與投資型保單兩類保單為主流商品。

吳文永也說，今年1月永達新契約保費收入大幅成長172%，「我都嚇一跳，人都一樣，為什麼業績突然這麼好，代表台灣人很有錢。」

吳文永特別指出，台灣有2,300萬人口，家庭戶數約985萬，但全台保險業務員高達38萬人，等於26個家庭可養活1名業務員，這個數字顯示，台灣人很喜歡買保險，否則養活不了這麼多的業務人員。

反觀，永達保經轉投資大陸保經公司永達理，去年則度過最辛苦的一年，稅後純益近1億元人民幣，呈現衰退。

吳文永指出，受到美中貿易戰影響，大陸經濟環境低迷，房地產市場也持續探低，老百姓有感於資產縮水，不願花錢消費買保險，再加上大陸監管單位政策改變，保險公司給保經公司的佣金大砍一半以上，等於固定成本已經投資，但營收卻只剩一半，造成中介市場雪上加霜，經營非常辛苦。

吳文永也指出，過去在合約正常時，一年光是租金支出就高達1.1億元人民幣，但隨著合約減少、大環境不佳的情況下，業務員收入受到很大的影響，只好減少固定成本開銷，包括控管租金支出、實施人力縮減，如今年租金已降至4,500萬元人民幣，但即便如此，大陸市場去年依舊能賺近1億元人民幣，已是相當了不起。

吳文永認為，大陸經濟在短期內難以轉好，加上房地產市場仍續跌，必須保守一點，但他也說，去年走過大陸保險市場最差的一年，撐過去年，預期今年應該會好一點，力拼正成長，「今年不會比去年更差了」。

展望2026年，吳文永指出，永達在台灣今年將挑戰60億元新契約保費，且台灣市場仍需要持續徵才，目前在台灣約有2,000名業務員，預計還要擴增至2,500名左右。

吳文永的獨子、永達保經總經理特助吳柏瑨在簡報時也指出，永達推出十萬獵英計畫，主要是要增加業務員的母數，計畫重點在於，籌備協理職級以上者，若成功推薦4位新人，符合獎勵條件者將提供10萬元獎金。