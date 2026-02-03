熱點分析 6提款地詐團最愛

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會日前邀集銀行、警政署、高檢署等舉行「ＡＴＭ導入臉部遮蔽示警功能可行性」的會議，拍板優先從警政署提供的車手「ＡＴＭ提領熱點」優先試行ＡＴＭ導入臉部遮蔽示警功能，而包括台北市的西門町、信義計畫區、台北車站、台中高鐵站與火車站附近的ＡＴＭ，已淪為車手提領熱點。

銀行主管指出，警政署與銀行進行分工，由警政署每月分析警示帳戶資料，例如若有五百個警示帳戶，在追查這些警示帳戶曾在哪些ＡＴＭ提款，統計出來後，次數愈多就愈容易成為熱點。

一旦ＡＴＭ熱點若太「熱」，銀行受不了時甚至會移走ＡＴＭ。

根據銀行業者引述來自警政單位的消息指出，台中火車站附近曾有一台ＡＴＭ，被車手前後共提領九百多萬元，銀行多次被警政署關切後，索性直接移走這台ＡＴＭ。

至於ＡＴＭ提領熱點分布狀況大致可分成六大類型，第一是人潮密集的商業區和車站，一位打詐經驗豐富的警界人士指出，ＡＴＭ的熱點多半位於交通便利處、高速公路旁邊，或火車站、捷運站、高鐵站距離兩百公尺之內、以及六大都會區，或西門町等鬧區。銀行業者則說，車手下了高鐵，領錢方便，領完錢趕快搭高鐵、火車逃離。

第二是下高速公路交流道附近便於停車之處。第三是超商，因為超商廿四小時營業，還可買遊戲點數等多種商品把錢「洗」出去，尤其是ＡＴＭ裝置在店員視角看不到的超商，更是車手的最愛。

第四為地處行政區交界的邊陲地帶，舉例來說，台中、苗栗邊界的農會、超商ＡＴＭ，就有不少熱點分布。若車手到這種「邊界」地區領錢，又調不到影帶，卻經常成為車手領錢處，警政單位就會通知金融機構，若當地民眾的需求不大，不如遷移ＡＴＭ。

第五是校園。由於警察不輕易進入校園，曾發生車手躲在校園，在校園ＡＴＭ領取。尤其ＡＴＭ提款的車手多半為青少年，校園也成為熱點。

第六則是銀行密集的街道和設在巷子裡的ＡＴＭ，因為整條街有銀行、ＡＴＭ，車手可選擇的地方多，較不引人矚目。銀行業者舉例，板橋火車站附近一棟當地最高的大樓，很多新開的銀行在附近，交通也方便，車手領到錢要馬上走，臨時要換地點選擇多，也較方便。

此外，銀行分行設在大馬路上，ＡＴＭ卻設在轉角處、巷內或較暗之處，也是車手的最愛。

