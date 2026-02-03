快訊

凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

警盼科技阻詐 ATM辨識身分拒車手領錢

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
為防堵詐騙車手赴ATM提款，警方希望銀行業者強化ATM的辨識功能。目前已有業者在ATM服務區門口導入臉部遮蔽偵測系統。記者曾原信／攝影
為防堵詐騙車手赴ATM提款，警方希望銀行業者強化ATM的辨識功能。目前已有業者在ATM服務區門口導入臉部遮蔽偵測系統。記者曾原信／攝影

詐騙層出不窮高居民怨之首，為了在「最後一哩路」防止詐團得逞，知情人士透露，為求更能捉到ＡＴＭ（自動櫃員機）提款的詐團車手，警政署日前在由金管會召開的跨部會議裡提案，希望建立「警方即時查證金融卡持卡人身分」協作機制，由於涉及可行性與適法性問題，會中決議提案送到銀行公會「打詐委員會」討論。

要在詐團車手於ＡＴＭ提款時及時阻止，除了用人臉辨識方式，確認提款的人是否就是金融卡的持卡人，一位知情人士指出，警政署希望ＡＴＭ系統能辨識兩種情況，其一是被害人提款時一直講電話，可能是歹徒透過電話指導操作，希望ＡＴＭ能有效辨識；另外是提款人不斷用提款卡領錢，這也是疑似車手樣態，警政單位希望一旦出現這類情況時，ＡＴＭ就能「拒領」。

不過，銀行目前尚未與警政署針對這兩點建議達成共識，主要還是擔心會發生誤判。銀行主管指出，就算金管會再三向銀行表示，與防詐有關的客訴不會計點，但銀行最擔心的是承受龐大的「擾民」輿論壓力。

正因如此，警政單位是希望「事前」阻止可疑人士從ＡＴＭ領錢，銀行則礙於社會壓力難以配合，只能「事後」追蹤。據指出，去年十一月財政部在總經理級的會議上，也曾表態希望公股銀行帶頭「拒絕交易」，當時與會的公股銀行即表示「於法無據不可能」，所憂心的也是難以應付的民怨。

此外，在ＡＴＭ導入臉部遮蔽示警功能的執行上，不少負責打詐事務的資深銀行主管指出，ＡＴＭ加裝人臉辨識，一台要五萬至六萬元，這還不包括攝影機的成本，恐怕一台就要花上百萬元，費用將是一大問題。此外，一次性的軟體費也要價約兩百萬元，若安裝的ＡＴＭ台數愈多，每台分攤的費用就較少，業者建議由銀行公會先提出「公版」，再由銀行團購，可省下更多成本。

一位深入了解ＡＴＭ管理的銀行主管說，台灣的ＡＴＭ市場是供應商的寡占市場，例如台灣的三商、美國的迪堡多富（Diebold Nixdorf）、ＮＣＲ、日本日立，不一樣的廠商頂多三至四家，銀行應該要集結群體之力，一起採購、共同開發，更為划算。

