金銀重振旗鼓價格勁揚 分析師提醒留意短期波動性

全球股市3日全面反彈，美股早盤連續第二天上揚，歐股盤中再創新高，亞股在日韓股市飆漲的帶動下也全面勁揚。黃金白銀受逢低進場買盤支撐同步大反彈，投資人承擔風險的意願顯然稍見回升。但分析師也提醒，短期內波動性可能仍高。

MSCI ACWI世界指數3日一度上漲0.5%，終結之前連三天的跌勢。路透指出，黃金價格止跌回升，加上美國與印度達成貿易協議，都讓投資人受到鼓勵，吸引逢低買盤進場。美股三大指數繼2日收高後，3日早盤繼續上攻，道瓊指數漲幅0.4%。

首爾股市3日大漲近7%，創收盤歷史新高，主要受美國科技股帶動、以及國內市場改革預期提振風險偏好等因素影響。KOSPI收漲6.8%，報5,288.08點，改寫歷史新高，並創2020年3月24日以來最大單日漲幅。該指數2日暴跌5.3%，是去年4月7日以來最大單日跌幅。三星電子股價3日大漲逾11%，創歷史新高，漲幅為2008年10月30日以來最大，SK海力士也大漲9.3%。

東京股市同樣出色，日經225指數3日大漲近4%，收54,720.66點的史上最高。

歐洲Stoxx 600指數3日盤中一度漲0.8%，也改寫紀錄，儘管隨後翻黑小跌。

現貨黃金3日一度攀升6.1%，報每英兩4,948.07美元，從連跌三天的頹勢中復原；上周五一度暴跌12.7%，寫40多年來最慘紀錄。白銀3日一度大漲10.9%，重新回到每英兩87美元上方，上周五同樣遭遇血崩式跌幅，最深跌逾36%，寫歷來最大跌幅紀錄。

Pepperstone集團市場策略師阿塞里指出：「如今支撐黃金的根基與修正前基本一致」，也就是地緣政治風險、寬鬆貨幣政策預期以及黃金作為分散投資的工具，「不過，隨著市場持續消化近期的波動，短期內波動性可能仍將居高不下。」

彭博資訊報導，黃金的14日相對強弱指標、也就是衡量某項資產是否被視為超買或超賣的一個指標，在3日報54。