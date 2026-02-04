美元風險增 不宜押注避險

在美國經濟展現韌性且通膨黏性仍強之際，美元湧現去年4月來最強一波連兩日漲幅，3日稍稍回軟。分析師指出，近日美元勁揚但升勢難持久，大趨勢仍是傾向貶值，因為今年美元走貶原因與去年截然不同，投資人對全球首屈一指準備貨幣的信心尚未恢復，不宜押注2026年美元將重拾安全避險資產地位。

追蹤美元對其他主要貨幣的美元指數2日挺升近0.7%，3日早盤跌0.3%至97.34，過去一個月跌幅將近1%，過去12個月跌幅更多達10%左右。

巴克萊分析師團隊本周發布報告指出，美元匯價今年來走下坡，與去年4至6月因「解放日」關稅掀起的巨大賣壓不同。今年初以來，美國經濟韌性十足，美元卻依然走貶，反映投資人認為美元風險已增加，進一步侵蝕投資人原本就減弱的信心。巴克萊分析師認為，這顯示美國作為貿易夥伴的可靠性令人質疑，即使美國持續與外國磋商、敲定新的貿易協議，也未能驅散這個顧慮。

一些分析師研判，川普選定華許，是美元近日回升的主因。麥格理集團全球匯率與利率策略師魏茲曼則認為，美元貶勢即使一時中斷，仍將持續下去。他認為美元自去年初以來一蹶不振，與兩大因素更有關聯：一，美國「國內政策不確定性」；二，白宮「對昔日美國主導的世界秩序毫不在乎」，促使投資人尋求分散押注、降低對美元曝險。