網路投保2025年增16%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（3）日公布統計，2025年網路投保總件數約973.8萬件，新契約保費收入約631億元，年增率均有16%高成長。其中更有約46%、449萬件都是由旅平險與旅綜險貢獻，顯示國人2025年旅遊熱，推升了網路投保業績。

其中，產險業仍是網路投保主力，全年投保件數844.3萬件，占整體近九成，保費收入568.8億元，年增17%，量價成長動能明顯。

從前三大最賣險種來看，產險業前三大商品全數與旅遊及交通相關，其中「旅遊綜合險（含旅遊不便險）」大賣193.5萬件，居產壽險業熱銷件數冠軍，反映疫後旅遊熱潮持續推升即時、短期保障需求。

機車保險及旅綜險附加傷害醫療險分居二、三，顯示網路投保高度集中高頻、標準化商品。

壽險業方面，2025年網路投保件數約129.5萬件，年增27.4%，增幅高於產險；但保費收入僅62.2億元，年增10.7%，顯示壽險網路投保仍以小額、短年期商品為主，對整體保費貢獻有限。

壽險最賣險種，同樣以旅平險及其附加醫療保障為主，顯示消費者仍偏好「即買即用」型保險，長年期壽險商品尚未成為網路主流。

在公司排名上，壽險網路投保保費收入前三大為國泰人壽、富邦人壽與凱基人壽；產險則由富邦、新安東京海上及國泰產險領先，市場集中度仍高。

壽險業 旅遊不便險

