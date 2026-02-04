數位保險公司9業者有興趣 背後都有科技業支持

金管會開放業者申設「數位保險公司」後，市場動向逐漸浮現。保險局副局長陳清源昨（3）日透露，已有九家本國業者前來諮詢，其中八家傾向申設數位產險公司，另有一家對數位壽險公司表達高度興趣。

這也是金管會首度接獲有業者評估設立數位壽險案例，顯示市場布局出現新變化。

陳清源說，這九家潛在有意願申設者，背後都有科技業者支持或擔任顧問，但並非都是「純科技人」，多會與金融業有關連性，畢竟科技業想介入金融保險業，與有保險領域者合作，有助業務推展。

但各家對送件都很慎重，希望能一次到位；其次，系統、設備、股東發起人、經營團隊、創新業務等都要有底，不像成立一家保經公司這麼簡單，評估期明顯拉長，至今尚未有任何業者送件。

市場傳出，其中一家潛在申請者背景為車聯網與AI高科技新創產業，正積極洽詢各界股東與專業團隊，希望在數位保險市場搶占先機。市場人士分析，具備AI、大數據能力的新創或科技業者，反而可能是較有意願申請者。

金管會是在2022年開放「純網路保險公司」（純網保）申請設立，但因當時設立條件較嚴格，首波只有二家申設，卻沒有任何一家業者獲准。2024年底金管會推出全新「數位保險公司」，與過去「純網保」有七大變革：申設資本額最低5億元起（產險5億元、壽險10億元）、股東無設限、准有實體通路、至少20%收入來自創新、享最多一年半「獨家」創新期，鼓勵外國數位保險業登台，及不限時也不限量。

儘管制度鬆綁，2025年8月開放申設，歷經半年至今依舊「只聞樓梯響」。一家保險業者私下坦言，與其與電信或科技業合作，砸錢新設一家數位保險公司，不如把這筆錢拿來強化、擴大既有的數位保險通路。在此情況下，真正有意進場者可能反而是AI高科技或新創產業。市場認為，透過AI靈活運用與分析大數據，結合創新場景與風險定價，才有機會在數位保險市場中，走出不同於傳統的新路線。