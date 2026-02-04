台幣升值2分 中止連三黑

台股昨（3）日止跌反攻，終場上漲571點收在32,195點，新台幣兌美元匯率則以貶值2分、31.61元開出，午盤前外資雙向操作、偏匯出，使得匯價呈現窄幅盤整，最低來到31.626元，但午盤過後，外資加大匯入力道，出口商也趕在低點拋匯，使得升幅擴大，最高觸及31.552元，終場收31.57元，升值2分，中止連三黑，總成交量縮至21.295億美元。

台北股匯昨日一甩頹勢，其中，台股漲勢強勁，一度大漲超過600點，終場加權指數收在32,195點，上漲571點，重返32,100點之上，外資轉賣為買。

匯銀人士指出，台股昨日一舉把前一天的跌勢漲回，在匯市部分，外資在午盤前主要呈現雙向進出，偏向匯出，但波動度並沒有向前一天這麼大，儘管最低來到31.626元，但屬於合理區間；另外，通常外資會在台股收盤後決定最終金流方向，因此確定台股大漲後，也增加匯入的力道，加上出口商拋匯，也讓新台幣由貶轉升，總成交量也收斂至21.295億美元。

匯銀指出，預期新台幣本周區間價位將落在31.4至31.7元之間，牽動新台幣走勢最主要仍取決於台股未來的表現，尤其外資對於台股後續布局更為關鍵。