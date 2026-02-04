台幣升值2分 中止連三黑

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

台股昨（3）日止跌反攻，終場上漲571點收在32,195點，新台幣兌美元匯率則以貶值2分、31.61元開出，午盤前外資雙向操作、偏匯出，使得匯價呈現窄幅盤整，最低來到31.626元，但午盤過後，外資加大匯入力道，出口商也趕在低點拋匯，使得升幅擴大，最高觸及31.552元，終場收31.57元，升值2分，中止連三黑，總成交量縮至21.295億美元。

台北股匯昨日一甩頹勢，其中，台股漲勢強勁，一度大漲超過600點，終場加權指數收在32,195點，上漲571點，重返32,100點之上，外資轉賣為買。

匯銀人士指出，台股昨日一舉把前一天的跌勢漲回，在匯市部分，外資在午盤前主要呈現雙向進出，偏向匯出，但波動度並沒有向前一天這麼大，儘管最低來到31.626元，但屬於合理區間；另外，通常外資會在台股收盤後決定最終金流方向，因此確定台股大漲後，也增加匯入的力道，加上出口商拋匯，也讓新台幣由貶轉升，總成交量也收斂至21.295億美元。

匯銀指出，預期新台幣本周區間價位將落在31.4至31.7元之間，牽動新台幣走勢最主要仍取決於台股未來的表現，尤其外資對於台股後續布局更為關鍵。

新台幣 台股 外資

小股東檢舉中工75億不動產交易未實價登錄 證期局：證交所將調查

中工小股東黃文泰在2日向金管會證期局和證交所具名檢舉，強調中工對外宣稱其「中工雲宇宙AI園區」有75億的銷售案，卻查無實...

金銀重振旗鼓價格勁揚 分析師提醒留意短期波動性

全球股市3日全面反彈，美股早盤連續第二天上揚，歐股盤中再創新高，亞股在日韓股市飆漲的帶動下也全面勁揚。黃金白銀受逢低進場...

數位保險公司9業者有興趣 背後都有科技業支持

金管會開放業者申設「數位保險公司」後，市場動向逐漸浮現。保險局副局長陳清源昨（3）日透露，已有九家本國業者前來諮詢，其中...

網路投保2025年增16%

金管會昨（3）日公布統計，2025年網路投保總件數約973.8萬件，新契約保費收入約631億元，年增率均有16%高成長。...

銀行可疑帳戶抓出14樣態 金管會預告修正異常交易管理辦法

金管會昨（3）日預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，大幅擴增可疑帳戶認定樣態到14項，並明定銀行在自...

