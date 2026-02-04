電子支付業者攻日跨境支付商機

經濟日報／ 記者戴玉翔林勁傑／台北報導

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。

台新Pay+與全盈+PAY於昨（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、一卡通iPASS MONEY及全支付（PXPay Plus）之後， 再增加二家業者，目前合計已達六家台灣電支業者提供赴日PayPay掃碼支付服務。

根據日本政府觀光局（JNTO）統計，2025年7至9月期間，台灣旅客在日本的消費金額達 3,020億日圓（約新台幣613.5億元），顯示台灣旅客為日本觀光消費的重要來源，也成為台灣電子支付業者爭奪的商機大餅。

而PayPay目前為日本市占率高的電子支付品牌，擁有超過7,200萬名用戶，支付據點涵蓋全日本逾上百萬家特店。

日本 消費 電子支付

相關新聞

