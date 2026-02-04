元大壽教戰年終獎金「三分法」

進入年終獎金發放旺季，這筆錢該如何有效運用？元大人壽建議，可運用三分法，分別是用於必要支出、理財投資、犒賞自己，金額配置則視獎金豐厚程度彈性調整；尤其在理財投資方面，可運用保單健檢盤點風險缺口，並購入新保單補足保障，聰明運用保險商品放大價值，兼顧財務健康與生活品質。

元大人壽指出，年終獎金三分法首先須預留大筆必要支出，例如春節期間各項開銷，或子女年後開學學費等；其次在投資配置上，可將保險商品納入多元資產的一環，發揮保障與資產累積功能。

以頗受民眾青睞的利率變動型商品為例，「元大人壽元傳鑫美元利率變動型終身壽險」以美元計價，提供三年或六年期繳費選擇，可彈性運用年終獎金進行規劃，以強化家庭財務防護網、加值傳承效益。

此外，兼顧保障與投資功能的投資型保單也是一項好工具，以元大人壽「元元致富」系列投資型保險商品為例，可選擇連結委由元大投信專業團隊代操的「財富雙享」投資帳戶，不僅享有專業經理人操盤優勢，透過其撥回機制設計，適合有定期資金運用需求的民眾。若無現金流需求，亦可選擇累積型帳戶不撥回，透過再投資效果追求資產長期增長潛力；該系列亦有多檔元大人壽嚴選的共同基金可供自主選擇、靈活配置。

最後一小部分獎金則可用來犒賞自己，無論是旅遊、美食、購物或是個人進修等。元大人壽也提醒，在犒賞自己的同時，歲末年終也是重新檢視保單的好時機，保單健檢的第一步是盤點手邊既有的舊保單，可定期檢視保障內容是否符合現階段需求，尤其當人生進入不同階段或財務收支發生變化時，更應重新審視，確認保額、保障範圍是否足夠。

第二步則是更新個人資訊與新購保單。元大人壽指出，搬家、換電話一定要通知保險公司更新聯絡資訊，家庭成員新增或工作、收入改變也要調整保單資料，最後依據檢視結果，調整保障範圍及額度、補足風險缺口，讓保障更周全。