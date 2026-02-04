台彩春節刮刮樂 總獎金衝高

馬年迎春，台灣彩券在農曆春節前重磅推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎為設計靈感，由「瑞力酷」和「灣得福」組成，並打造聯名款刮刮樂「哈啾咪」，昨（3）日壓軸上市，每張售價新台幣500元，頭獎500萬元。台彩在農曆春節前共推出15款刮刮樂，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄。

台彩昨日舉辦吉祥物偶裝首次亮相記者會，包括中國信託商業銀行執行副總經理高人傑、台灣彩券董事長黃志宜及總經理謝志宏聯袂出席，為台彩20年來首度打造的專屬吉祥物壯大聲勢。

台彩吉祥物團體「哈啾咪」，是由「瑞力酷」和「灣得福」組合而成。其中，「瑞力酷」是以喜鵲為原型延伸設計，象徵喜事到來與好運降臨；「灣得福」設計靈感則來自擁有錢貓寓意的石虎，象徵守護台灣土地，帶來安心與好運。

中信銀行執行副總高人傑致詞時表示，中信銀行委託台灣彩券發行公益彩券已經邁入第20年，20年來台彩首度推出吉祥物，也象徵著台灣彩券邁向更為年輕化，爭取更多年輕朋友的認同，也讓年輕消費者體會到公益彩券不同的新樣貌。

台灣彩券董事長黃志宜指出，推出吉祥物團體「哈啾咪」最主要目的希望將歡樂與希望帶到台灣各個角落，貫徹台灣彩券「讓好事發生」的宗旨，也希望民眾做公益時，也能感受到滿滿的歡樂。

在產品內容部分，台灣彩券總經理謝志宏表示，聯名款刮刮樂「哈啾咪」每張售價500元，頭獎500萬元共有四個，5,000元（含）以上獎項超過10萬個，總中獎率42.02％。另外，昨日也同步上市四款刮刮樂新品，包括每張售價200元的「獎金樂翻倍」和「好運連發」，頭獎皆為200萬元；以及每張售價100元「推金幣」頭獎50萬元和「財神報到」頭獎60萬元。

黃志宜指出，今年春節前共發行15款刮刮樂產品供消費者選擇，一舉創下「三高」紀錄，分別是頭獎1,000萬元以上有18個、百萬元（含）以上獎項1,479個、總獎金逾399億元。他指出，與上年相比，1,000萬元以上獎項多了二個、百萬元以上獎項多了20個、總獎金則多了13億元。

謝志宏也指出，春節檔期最受歡迎的刮刮樂是頭獎2,000萬元的超級紅包以及頭獎1,200萬元的大吉利，開賣三天都已批售一空，截至目前，超級紅包已在基隆刮出第一個頭獎2,000萬元，100萬元獎項已刮出42個；大吉利也在高雄刮出首位頭獎1,200萬元、100萬獎項則已刮出十個。