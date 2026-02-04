一銀永續 響應「熱浪經濟學」

面對極端氣候加劇所帶來的環境、社會及經濟衝擊，金融業在永續轉型中扮演關鍵角色，第一銀行為金融業首家響應環境部「抗高溫調適策略聯盟」的金融機構，今年再度攜手環境部，並串聯台北市政府、台北市立動物園、芝山文化生態綠園及黑潮海洋文教基金會等永續夥伴，共同策劃《熱浪經濟學：打造抗熱永續藍圖》氣候變遷特展，即日起於第一銀行總行大樓第一藝術空間展出。

本次是全國首見的產官學民跨領域抗高溫合作展覽模式，環境部於2025年提出「抗高溫調適行動路徑」，涵蓋制度、方法及拓展策略，為全國高溫韌性建置奠定基礎。第一銀行參與巡迴展與研討會，並將總行大樓與營業據點奉茶站等82個據點納入環境部「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」，展場設置「ESG 永續應用互動展示區」，讓民眾能體驗節能降溫、綠色生活與氣候調適的實際作法。

特別的是，展覽也呈現台北市政府在城市永續治理上的具體成果，包括降溫城市計畫、都市綠網建置、熱浪預警機制、涼適地圖推廣等。此外，台北市立動物園、芝山文化生態綠園及黑潮海洋文教基金會等永續夥伴，亦從生物多樣性與生態韌性角度，帶領民眾思考生態系如何因應氣候變遷，探索人與自然共存共榮的永續解方。

展覽地點位於一銀總行大樓一、二樓第一藝術空間，展覽日期為即日起至2月26日，展覽時間為周一至周五9時至15時30分為止，周末及春節期間2月14日2月22日休展。

第一銀行將「永續金融，第一品牌」視為核心經營策略，設置永續發展委員會，從治理到營運全面推動永續行動，包括溫室氣體盤查、綠色營運與環境教育，同時藉由創新永續金融工具，協助企業與個人提升面對氣候變遷的調適能力，引導資金投入節能、減碳及韌性建設。

未來，第一銀行將持續結合跨界夥伴的力量，攜手社會各界深化永續金融行動，在極端氣候挑戰中，引領民眾一同實踐永續生活，讓每一次參與成為推動改變的力量。