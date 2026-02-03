華南銀夢想數位分行新春開運測萌獸 抽LINE POINTS好禮

過年國人總喜歡測運勢、搶紅包，華南銀行今年新春「萌」力全開，於「夢想數位分行 iHNCB」推出超吸睛的新春開運特輯。除了提供客戶開運秘訣，也提供客戶測出2026年的專屬開運萌獸是哪隻，結合最夯的 MBTI 性格分析，看你是萬事俱備的「J 人」還是隨遇而安的「P 人」，讓它陪你一起迎新春，同時還可以參加LINE POINTS紅包抽獎。

守護萌獸心理測驗你是哪一派？即日起至3月2日，透過華南銀行「夢想數位分行iHNCB」進入心理測驗，透過簡單有趣的互動，就能測出你的守護萌獸，了解MBTI 傾向（J人或P人）與 2026年度關鍵字。無論是測出軟萌的「黑芝麻」、閃耀的「璀璨金馬」或是「隱藏版」萌獸，只要完成LINE 個人化服務綁定，讓你開春就發財。

華南銀行總經理黃俊智表示，傳統銀行習慣一次塞給客戶所有產品，容易讓人感到疲勞。華銀希望《夢想數位分行iHNCB》像是一位貼心的陪伴者，不聊生硬產品，而是從客戶感興趣的生活情境出發，在對的時間提供對的建議。

針對春節過年的風水轉運或如何旺上加旺，及最怕親戚拷問的「年終/薪水多少？」、「什麼時候結婚/生小孩？」等問題，都提供見解。特別規劃新春開運特輯，為客戶整理出轉運小撇步和過年生存攻略。

新春開運特輯吃喝玩樂不踩雷。透過文章從年貨採買優惠，到走春熱點推薦，讓客戶享受年節氛圍還能優雅省荷包。即日起到12月31日止，精選特色店家用台灣Pay綁定華南銀行帳戶再享1.5%紅利點數回饋。

新年換新衣，銀行也換新裝。過年期間，華南銀行+App讓轉帳也變得有年味。客戶可以將新台幣常用帳號（如：爸媽、朋友）更換為專屬的年節圖像，發紅包、轉帳更有趣味感。今年春節華南銀行的守護萌獸陪伴大家，一起迎接充滿希望與好運的金馬年。

心理測驗抽LINE POINTS：https://camp.hncb.com.tw/weba071-0008-newyear

立即體驗夢想數位分行iHNCB：https://camp.hncb.com.tw/weba071-0008/新春特輯

華南銀行特色店家：https://www.hncb.com.tw/wps/portal/HNCB/per_finance/finance/payment/hncb_pay