2025年網路投保 產險旅綜險193萬件居冠

中央社／ 台北3日電

金管會今天表示，提醒民眾可善用網路投保購買保險，統計2025年網路投保狀況，壽險業與產險業網路投保合計973.79萬件，保費收入為新台幣63.1億元。觀察熱銷程度，產險以旅遊綜合保險（含旅遊不便險）193.49萬件居冠，壽險以旅行平安保險40.81萬件居冠。

金管會今天公布2025年產險與壽險業網路投保件數與保費狀況。2025年網路投保件數、新契約保費收入中，壽險業新契約件數129.52萬件、保費收入為6.22億元，產險業簽單件數844.27萬件、保費收入56.88億元。壽險業與產險業合計973.79萬件，保費收入63.1億元，分別年增16.77%與16.35%。

觀察網路投保前3名，壽險業依序為國泰人壽、富邦人壽與凱基人壽，產險業分別為富邦產險、新安東京海上產險與國泰產險。

至於2025年熱銷網路投保類別，產險業部分，依序為旅綜險（含旅遊不便險）193.49萬件，保費收入11.19億元，其次為機車保險178.11萬件，保費收入17.51億元，再來旅綜險附加的實支實付型傷害醫療保險139.47萬件，保費1.4億元。

壽險業部分，最熱門為旅行平安保險40.81萬件，保費1.38億元，其次為旅行平安保險附加的海外突發疾病醫療健康保險39.63萬件，保費1.19億元，再來是旅行平安保險附加的實支實付型傷害醫療保險35.92萬件，保費0.42億元。

金管會保險局副局長陳清源表示，目前已有許多保險商品可透過網路方式投保，人身保險商品部分有16種，包含旅行平安保險及其附加之實支實付型醫療保險、傷害保險及其附加之實支實付型傷害醫療保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、傳統型年金保險、利率變動型年金保險、保險年期不超過20年及歲滿期不超過75歲之生死合險等。

財產保險商品部分，陳清源指出，除了以下4情形外，都可以網路方式投保。第一是要保人與被保險人非為自然人；二是投保登山綜合保險、海域活動綜合保險或駕駛人傷害保險以外，包含傷害保險或健康保險的綜合保險商品；三是要保人與被保險人不同人投保旅遊不便保險或旅行綜合保險以外的保險商品；四是每張保單主附約年繳保險費合計超過10萬元。

