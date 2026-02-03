永達保經 2026年挑戰新契約保費60億元

面對金融環境轉型與超高齡化社會加速來臨，永達保險經紀人公司持續以退休規畫與高資產風險管理為核心定位，交出亮眼成績單。永達保經2025年新契約保費收入達新台幣39億元，營業收入25.79億元，13個月保單繼續率維持97%。公司展望2026年，宣布啟動全面成長策略，目標新契約保費60億元，營業收入30.18億元，MDRT會員人數提升至350位。

永達保經長期深耕人才培育，素有「MDRT搖籃」之稱，2025年百萬圓桌（MDRT）會員達310位，累計終身會員112人。為解決業界長期存在的「孤兒保單」問題，永達推動「接續服務機制」，近年保戶服務滿意度維持在97%至98%。2025年接續服務新契約保費達4.13億元，件均保費近33萬元，顯示客戶對制度與服務品質的高度信賴。

在組織發展上，永達提出「人才倍增」與「MDRT菁英獎勵」雙軌並進策略，針對5至10屆以上資深MDRT講師，提供3%至6%獎勵機制，強化經驗傳承，協助年輕業代建立長期事業發展。另推出「十萬獵英計畫」，鼓勵業務代表擴大組織，打造保險企業家平台。

永達亦提出「人機協作」概念，將AI導入保險服務流程，提升規畫精準度與服務效率，並掌握超高齡社會趨勢，深化高資產族群布局。統計顯示，永達高資產客戶規模近五年成長達68%，反映高端客群對資產保全、稅務與傳承規畫需求持續升溫。

在ESG實踐方面，永達長期投入公益行動，2025年以「實現共融 動無礙」專案，榮獲第11屆台灣保險卓越獎公益關懷專案企劃銀質獎。歷時八年的「長照專車捐贈計畫」亦於2025年圓滿完成，全台累計捐贈69輛專車，服務長者與行動不便者逾21萬人次。永達表示，未來將持續深化在地關懷，並規畫於2027年啟用自建「永達承德大樓」，作為人才培育與高端服務的重要基地。