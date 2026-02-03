快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

甩開頹勢！台股強勢反攻 新台幣貶翻升收31.57元

中央社／ 台北3日電
台股今天強勢上漲，新台幣兌美元盤中貶破31.6元，但隨即展開反彈，收盤收在31.57元，小升2分，台北及元太外匯市場總成交金額21.295億美元。聯合報系資料照
台股今天強勢上漲，新台幣兌美元盤中貶破31.6元，但隨即展開反彈，收盤收在31.57元，小升2分，台北及元太外匯市場總成交金額21.295億美元。聯合報系資料照

美國總統川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）的效應淡化，金融市場擺脫陰霾，台股今天強勢上漲，新台幣兌美元盤中貶破31.6元，但隨即展開反彈，收盤收在31.57元，小升2分，台北及元太外匯市場總成交金額21.295億美元。

昨天因熱錢大逃殺，股匯雙雙重挫，新台幣爆量重貶1.22角。市場關注若外資持續撤離，可能很快跌破31.7元。

不過美國剛出爐的1月製造業數據報喜，推動華爾街股市上漲，美股四大指數全部收高，美元反彈趨緩，於97附近整理。

股匯市今天甩開頹勢，台股漲勢強勁，一度大漲669.8點，終場加權指數收32195.36點，上漲571.33點，重返32100點之上。三大法人合計買超台股110.1億元，其中外資轉賣為買。

新台幣兌美元今天開盤價為31.61元，上午因部分外資仍在消化前日賣超量能，匯價貶至盤中低點31.626元，但也有外資認錯回補台股，加上出口商蜂擁進場拋匯，終場得以小幅收升。

外匯交易員直言，國際情勢瞬息萬變，光是這兩天的股匯市氛圍就截然不同，很難斷言後續走勢如何發展，尤其農曆新年即將到來，馬上要放長假，外資此時應傾向調節部位，而不是大舉進場。

外匯交易員進一步指出，去年以來，外資持續將資金匯出，台股卻屢創新高，股匯市連動性減弱，儘管農曆新年將至，出口商年前拋匯需求升溫，往年都會引領新台幣於年關前走揚，但外資雙向操作，可能削弱升值力道，估年前新台幣將於31.45至31.65元的區間盤整。

新台幣 外資 外匯市場 台股 股匯

延伸閱讀

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

製造業景氣擴張 華許提名續發酵、美元連二日勁揚

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

Fed準主席長期批評資產負債表過度膨脹 縮表計畫牽動市場神經

相關新聞

金管會將修法列出可疑帳戶新八大態樣 設定約轉帳戶太頻繁入列

金管會今日公布「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」的部分條文修正草案，最主要的修正除了擴大第二類存款戶，也就是...

小股東檢舉中工75億不動產交易未實價登錄 證期局：證交所將調查

中工小股東黃文泰在2日向金管會證期局和證交所具名檢舉，強調中工對外宣稱其「中工雲宇宙AI園區」有75億的銷售案，卻查無實...

甩開頹勢！台股強勢反攻 新台幣貶翻升收31.57元

美國總統川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）的效應淡化，金融市場擺脫陰霾，台股今天強勢上漲，新台幣兌美元盤...

元大儲蓄銀行與菲律賓退休署重啟合作 深化東協跨境版圖

元大金控（2885）旗下子公司元大儲蓄銀行（菲律賓）宣布正式與菲律賓退休署（PRA）重啟合作，完成簽署協議備忘錄。此次重...

全球市場變化多端 雙動能動態多元資產配置展現優勢

近期高盛集團發布2026年美國經濟展望報告預測，預估美國2026年全年GDP成長率將達到2.8%，高於市場普遍預期的2%...

年終獎金如何有效運用？元大人壽：掌握「三分法」、定期保單健檢

歲末年終，上班族最期待領到年終獎金，究竟這筆獎金該如何有效運用，成為關心的話題，元大人壽建議，可運用三分法，分別是用於必...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。